Механики предупредили о рисках самостоятельного ремонта по советам ИИ

Искусственный интеллект постепенно становится цифровым помощником для автовладельцев, помогая разбираться в технических вопросах. Согласно исследованию, 16% водителей за последний год обращались к ИИ за советами по ремонту и обслуживанию машин, при этом примерно пятая часть респондентов готова полностью доверять рекомендациям ChatGPT. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Практический эксперимент с участием автомеханика показал, что искусственный интеллект в большинстве случаев даёт логичные советы, соответствующие профессиональной диагностической практике. Он корректно определяет возможные причины неисправностей и выстраивает последовательную схему поиска проблем, хотя эти рекомендации следует рассматривать лишь как предварительную консультацию.

В отдельном опросе среди 950 водителей 33% участников выразили сомнения в достоверности советов ИИ, а 12% заявили о полном недоверии. Эти результаты демонстрируют растущий интерес к цифровым помощникам, но одновременно подчёркивают необходимость осторожного подхода.

ChatGPT может стать эффективным инструментом для получения базовой информации об устройстве автомобиля и возможных неисправностях. Он помогает водителям лучше понять симптомы поломок, подготовиться к визиту в сервис и избежать недобросовестных услуг, выступая удобным и доступным источником знаний.

Используя рекомендации ИИ как справочную информацию, владелец может выполнять базовые профилактические операции. К ним относятся проверка уровня моторного масла и технических жидкостей, замена салонного и воздушного фильтров, контроль состояния шин, тормозных колодок и аккумулятора.

Также допустимы визуальный осмотр автомобиля на предмет утечек и диагностика простых неисправностей без вмешательства в конструкцию агрегатов. Такие действия не требуют специализированного оборудования и позволяют снизить расходы на обслуживание, при условии соблюдения инструкций производителя.

Эксперты предупреждают, что рекомендации искусственного интеллекта не могут заменить профессиональную диагностику. Работы, связанные с трансмиссией, сцеплением, рулевым управлением, тормозной системой, топливной аппаратурой и электроникой, требуют специализированного оборудования и опыта.

Особенно рискованными являются самостоятельные попытки диагностики и ремонта коробки передач, оценки состояния сцепления или вмешательства в электронные системы автомобиля. Ошибки при выполнении таких операций могут привести к серьёзным повреждениям и угрозе безопасности.

Современные системы искусственного интеллекта, включая ChatGPT, становятся полезным инструментом для автомобилистов, помогая лучше понимать устройство автомобиля и возможные причины неисправностей. Однако эксперты единодушны: ИИ остаётся лишь источником информации и предварительной диагностики.

Полноценный ремонт и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированными специалистами, поскольку в автомобильной сфере безопасность не допускает компромиссов.