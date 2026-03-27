Им не грозит утильсбор: десять моделей, которые можно привезти дешевле 2,5 млн

Несмотря на колебания валютных курсов, наши соотечественники, располагающие бюджетом до 2,5 млн рублей, могут выбрать широкий ассортимент автомобилей через параллельный импорт. Многие из этих моделей подпадают под льготную ставку утилизационного сбора и не требуют дорогостоящей растаможки.

На китайском рынке доступны новые кроссоверы и хэтчбеки, такие как Nissan Qashqai, компактный Kia KX1 и Renault Arkana. Версия с 1,6-литровым турбомотором и гибридной трансмиссией оценивается примерно в 2,2 млн рублей.

В бюджет чуть выше 2,5 млн можно уместить последовательный гибрид Changan Qiyuan A06 и новый Kia Seltos из Китая.

Эксперт Дмитрий Рогов в беседе с Motor.ru подчеркнул, что выбрать есть из чего. Среди подержанных моделей с китайского рынка он отметил Volkswagen Golf с 1,4-литровым турбомотором и роботизированной коробкой передач, седан Jetta и компактный кроссовер Volkswagen T-Roc с 2-литровым двигателем.

В этот ценовой диапазон также входят хорошо известные в России седаны Hyundai Sonata и Kia K5 из Южной Кореи в базовых версиях с пробегом 60-70 тысяч километров, а также Hyundai Avante и Kia K3 в максимальных комплектациях. По словам эксперта, ключевым условием для многих из этих моделей является соблюдение мощностного лимита до 160 лошадиных сил или 117,68 кВт, что позволяет воспользоваться льготной ставкой утилизационного сбора.

