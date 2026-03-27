Автоэксперт усомнился в выгоде платной подписки на Lada Vesta

Платная подписка на Lada Vesta вряд ли будет востребованной услугой, поскольку тем, кто редко пользуется машиной, выгоднее отдавать предпочтение такси, заявил в разговоре с НСН автоэксперт Андрей Ломанов.

Компания «АвтоВАЗ» весной 2026 года введет платную подписку на Lada Vesta, рассказал глава компании Максим Соколов в кулуарах съезда РСПП. Ранее сообщалось, что договор аренды заключается на 12 месяцев. Программа будет стоить порядка 40 тысяч рублей в месяц. В цену входят ОСАГО + КАСКО, техническое обслуживание, сезонная смена и хранение шин. Максимальный пробег за этот год составит 33 тысячи километров. Однако Ломанов усомнился в том, что такая услуга будет востребованной.

«Автомобиль по подписке за последние 10 лет пыталось сделать огромное количество компаний на российском рынке. Фактически ни у кого не получилось. Шеринговая программа удобна, когда машины выкупает организация и потом сдает их в аренду. Неважно, это каршеринг или просто аренда автомобилей. Когда человек фактически в аренду берет у завода машину, платит огромные деньги, но автомобиль ему не принадлежит - в этом большого резона нет. Не думаю, что эта программа заработает. «АвтоВАЗ» просто хватается за все, что можно, чтобы показать, что они еще не находятся на самом дне. Безусловно, будут пытаться проводить всевозможные маркетинговые истории, возможно, какие-то свои кредитные программы запускать», - сказал он.

По словам собеседника НСН, вместо программы аренды компании стоило бы предложить покупателем более низкие кредитные ставки на покупку машины.

«Предлагают аренду в месяц примерно за 40 тысяч рублей. Например, нужно пользоваться автомобилем 10 раз в месяц, что выгоднее – выбрать каршеринг, аренду машины, беря на себя всевозможные риски, или такси? Мне лично было бы выгоднее взять такси. «АвтоВАЗ», возможно, попытается выйти на аудиторию курьерских доставок, но курьер-частник скорее выкупит автомобиль. Для него самое важное – сколько будет стоить один километр пробега. Сегодня «АвтоВАЗ» вообще не лидер по одному километру пробега. Мы видим это по ситуации с такси – «АвтоВАЗ» никто брать не хочет потому, потому что это невыгодно для такси. Это большая глобальная бизнес-экономика, машина «Автоваза» туда не очень попадает. Думаю, стоит ждать от них новых маркетинговых программ. На мой взгляд, единственный хороший вариант – низкая кредитная ставка на машины. Но не факт, что это поможет. Такая ставка есть и у китайский производителей», - объяснил он.

Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский сказал НСН, что только нерыночные способы продвижения и сбыта, например, госконтракты на поставки машин чиновникам, помогут АвтоВАЗу увеличить продажи своих автомобилей.