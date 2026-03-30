В РФ не собираются экономить на обслуживании авто

Аналитическая служба международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service специально для "Российской газеты" провела исследование о том, как российские автовладельцы планируют обслуживать и ремонтировать личный транспорт в 2026 году. В мартовском опросе приняли участие более 2400 респондентов.

Несмотря на давление на семейные бюджеты, водители не готовы отказываться от привычного уровня заботы об автомобиле. Согласно опросу, 58% респондентов планируют в 2026 году обслуживать машину как раньше и не менять подход к ТО и ремонтам.

При этом каждый десятый водитель (10%) намерен немного экономить: внимательнее следить за акциями, переносить часть несрочных работ и тщательнее сравнивать цены на услуги. Еще 3% заявили, что будут сильно экономить на техобслуживании и ремонтных работах, откладывая часть операций или выбирая максимально бюджетные решения.

Часть автовладельцев собирается оптимизировать расходы за счет изменения образа использования машины. Так, 4% респондентов планируют реже ездить на автомобиле. Еще 7% готовы искать более дешевый автосервис и выбирать недорогие запчасти.

При этом 16% участников опроса намерены взять часть забот на себя и делать некоторые работы самостоятельно - от простых операций до более сложного обслуживания, опираясь на инструкции и советы из интернета.

"Собранные данные говорят о том, что, для большинства водителей техническое состояние машины - это не та статья расходов, на которой хочется экономить. Мы видим растущий запрос на понятный, прозрачный сервис. Люди готовы сравнивать цены, выбирать формат обслуживания и часть простых операций делать самостоятельно, но ключевые работы они предпочитают доверять профессионалам, чтобы не рисковать безопасностью своей семьи и сохранностью автомобиля", - комментирует "РГ" Татьяна Овчинникова, директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.

Результаты исследования показывают, что рынок послепродажного сервиса в 2026 году сохранит устойчивый спрос.