Почему россияне перестают выбирать АвтоВАЗ

Полминуты экранного времени. Ни разоблачений, ни скандала, ни громких слов. Просто руководитель крупнейшего автозавода страны выходит на улицу после разговора с журналистом — и делает один-единственный выбор. Именно этот выбор разлетелся по всем российским соцсетям быстрее, чем любой пресс-релиз АвтоВАЗа за последние годы.

Слова — одно, машина — другое

27 марта 2026 года глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов встретился в кулуарах одного из мероприятий с корреспондентом кремлёвского пула Александром Юнашевым. Разговор получился бодрый. Соколов объяснил, что Lada занимает около четверти всего российского рынка, а ближайший китайский преследователь отстаёт вдвое. Конкуренции, по его словам, бояться не стоит — надо просто «реагировать адекватными мерами».

Речь звучала весомо. Почти убедительно.

Беседа, начавшаяся в помещении, завершилась на улице — у припаркованного автомобиля. Журналист поставил точку в своём телеграм-канале лаконично:

«А потом он сел в мерседес и уехал».

Не в Lada Aura — представительский флагман завода, который сам же Соколов называл «ответом на технологический вызов». В чёрный немецкий минивэн бизнес-класса.

Ролик разошёлся по сети со скоростью, которой позавидовал бы любой маркетолог АвтоВАЗа.

Тот самый момент на видео, который полностью нивелировал все сказанные ранее красивые слова об отечественном автопроме

Госдума не смолчала

Скандал оказался достаточно громким, чтобы до него снизошли депутаты. Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский высказался жёстко: руководитель крупного российского автозавода не вправе появляться на публичных мероприятиях ни на каком транспорте, кроме собственной продукции.

«К сожалению, российские чиновники редко имеют чувство приличия. Конечно, это неуважение. Но самое главное, что нет даже понимания, что это неприлично», — отрезал депутат.

Тему подхватила блогосфера. Публицист Олег Царёв написал, что в любой другой стране такой поступок стоил бы директору должности, и припомнил француза Николя Мора — предыдущего руководителя АвтоВАЗа, который ездил на Весте каждый день не по приказу, а по убеждению. Z-канал «Южный фронт» формулировал резче: проблема завода не в китайском демпинге, а в головах топ-менеджмента.

Выбор был сделан не в пользу своей продукции

А было и наоборот

Николя Мор, возглавлявший АвтоВАЗ в 2016–2018 годах и вернувшийся на пост в 2021-м, в заводских цехах представлялся рабочим просто:

«Николай Иванович».

И каждое утро приезжал на удлинённой Lada Vesta Signature с кремовым кожаным салоном. Не потому что корпоративный регламент обязывал — просто человек, выросший в европейском автопроме, искренне не понимал, как можно управлять заводом и игнорировать его продукт. Для него это было столь же немыслимо, как повесить в кабинете флаг конкурента.

Французский топ-менеджер пришел на «АвтоВАЗ» в непростые времена, сменив шведа Бу Андерссона. Под руководством Мора «АвтоВАЗ» значительно углубил локализацию производства и расширил модельный ряд. Изначально контракт на работу Мора в России был недолгим, но в итоге его несколько раз продляли по результатам работы.

Мор сделал предприятие прибыльным впервые за 10 лет

Мор покинул Россию в мае 2022 года вместе с уходом Renault. Его правило осталось на той же парковке.

«Я не знаю ни о каких мерах господдержки»

Но Mercedes — лишь половина истории. Вторая половина — про деньги и про то, как о них говорят.

В том же интервью Соколов заявил, что никаких адресных мер господдержки АвтоВАЗ не получает.

«А других видов государственной поддержки я, честно говоря, не знаю», — произнёс он с подкупающей прямотой.

Между тем завод пользуется льготой по утилизационному сбору, компенсирующей часть производственных затрат. Получает кредиты под 1% годовых от Государственного фонда развития промышленности. Работает в условиях налоговых преференций Самарской области. Продажи его автомобилей дополнительно стимулируются государственными программами льготного автокредитования. И венец всей этой конструкции — сам утилизационный сбор, который Соколов изящно переименовал в «меру регулирования»: именно он делает любую иномарку на российском рынке принципиально дороже.

В этом году российским автозаводам, в том числе АвтоВАЗу, планируют выделить 1,14 трлн рублей в качестве субсидий на компенсацию части производственных затрат

Не поддержка. Просто «правила игры». Правила, по которым АвтоВАЗ играет в заведомо выигрышной лиге — и при этом его глава уезжает с работы на немецком минивэне.

Продажи падают, цены растут — и тут подписка

Скандал с Mercedes пришёлся на крайне неудобный момент для компании. Февраль 2026 года АвтоВАЗ закрыл с провалом: реализовано всего 19 040 автомобилей — на 22,5% меньше, чем годом ранее. Доля марки на российском рынке сжалась с 31,5% до 23,8%. Флагманская Vesta рухнула в продажах на 62,8%. По оценкам аналитиков, январь и февраль стали для российского авторынка худшими за последние 20 лет.

На этом фоне АвтоВАЗ объявил о запуске подписки на автомобили. В данном случае речь идет о договоре аренды сроком на 12 месяцев с возможностью управления автомобилем тремя водителями. Максимальный пробег за год ограничен 30 тыс. км. Базовая стоимость подписки установлена на уровне 43 990 рублей в месяц, а в рамках маркетинговой акции, действующей до 20 апреля 2026 года, цена может быть снижена до 39 990 рублей. Подписка на Vesta обойдется примерно 40 тысяч рублей в месяц. Затем к программе присоединятся Largus и Granta.

40 тысяч ежемесячно за автомобиль, продажи которого рухнули почти вдвое, — идея, которую аудитория встретила с нескрываемым изумлением.

Автовладельцы в соцсетях пока без энтузиазма отнеслись к идее и пишут о том, что подписка на Ладу — это не про владение, а про привычку платить

Санкции, безубыточность и Azimut

К портрету добавим ещё один штрих. В октябре 2025 года Евросоюз включил АвтоВАЗ и лично Максима Соколова в очередной санкционный пакет. В компании отреагировали невозмутимо: никаких деловых отношений с ЕС давно нет, на работе это не скажется.

Финансово завод завершил 2025 год с нулём — Соколов охарактеризовал это как «выход на безубыточность». Конкретных цифр прибыли по традиции не прозвучало. Инвестиционная программа на 2026 год утверждена в размере 43 миллиардов рублей.

Главная надежда — Lada Azimut, компактный кроссовер, серийное производство которого должно стартовать в третьем квартале 2026 года. Если всё сложится, это будет первая по-настоящему новая модель завода за долгое время. Это важно. Но репутацию одним кроссовером не починить.

Вопрос не в марке, а в честности

Требовать от топ-менеджера ездить исключительно на продукции собственного завода — позиция дискуссионная. У любого человека есть право на личный выбор.

Но есть вещи, которые этот выбор делают невозможным.

Разница в подходах очевидна

Когда директор завода публично говорит, что Lada доминирует, что конкуренции не боится, что господдержки не знает — а выйдя за дверь, садится в немецкий представительский минивэн — это не личное дело. Это заявление о том, во что он сам верит. Или не верит.

Сам Соколов при этом активно критикует китайских конкурентов: их демпинг, по его словам, «перешёл все мыслимые границы», а скидки в 2025 году достигали миллиона рублей за автомобиль. Бороться с иностранцами на словах — и ездить на иностранце в жизни. Такое противоречие люди считывают мгновенно и не прощают долго.

Что дальше

АвтоВАЗ остаётся стратегически значимым предприятием — это факт, который не отменяет никакой скандал. Завод сохраняет производственные компетенции, держит тысячи рабочих мест, выпускает единственные по-настоящему доступные новые автомобили в стране. Lada Granta по итогам 2024 года была самой продаваемой машиной в России — не по принуждению, а по цене и здравому смыслу покупателей.

Но доверие — не технический норматив. Его не пропишешь в инвестиционной программе и не купишь за 43 миллиарда. Оно либо есть, либо его нет. И полминуты видео у парковки способны сделать с ним больше, чем годы пресс-конференций.