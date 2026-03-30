Эксперты назвали модели Acura, которые прославили этот бренд

За сорок лет существования Acura, основанной 27 марта 1986 года, выпустила ряд моделей, определивших её репутацию в сегменте премиальных автомобилей. Бренд приобрёл известность благодаря нескольким выдающимся машинам, каждая из которых внесла уникальный вклад в его развитие. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Первый серийный флагман Legend появился в конце 1980-х, впечатлив публику мощным 3,2-литровым мотором, отличной динамикой и утончённым дизайном. Его плавность хода и комфортный интерьер задали высокие стандарты для последующих поколений. Спортивный седан TL Type S с мощным двигателем и механической коробкой передач стал воплощением спортивной роскоши, предлагая улучшенную устойчивость на поворотах благодаря самоблокирующемуся дифференциалу.

Кроссовер MDX, дебютировавший в 2000 году, произвёл сенсацию как первая модель премиум-класса с тремя рядами сидений и системой полного привода SH-AWD. Его просторный салон и отличная проходимость сделали машину популярной среди семей. Спортивный хэтчбек Integra Type R с двигателем B18C мощностью около 200 л.с. славится безупречным управлением и высокой производительностью, считаясь многими поклонниками одной из лучших в своём классе.

Суперкар NSX, оснащённый инновационным алюминиевым шасси и технологиями Формулы-1, стал символом автомобильной инженерии конца XX века, получив восторженные отзывы за идеальную аэродинамику. Среди других значимых моделей, повлиявших на историю бренда, можно отметить CL Type S, RSX, CSX и универсалы TSX, каждая из которых остаётся любимой автолюбителями.