Почему не стоит медлить с уборкой следов реагентов в салоне

В феврале спрос на химчистку салонов автомобилей вырос на 34 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как в первую половину марта тот же показатель увеличился на 62 процента год к году, выяснил сервис по поиску специалистов «Профи.ру». С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру». Эксперт, зарегистрированный на платформе, рассказал изданию об опасности реагентов в авто.

Специалист по химчистке салона Артемий Сидоров сообщил, что спрос на услугу традиционно растет весной и осенью:

«Весной владельцы автомобилей стремятся очистить салон после зимы, когда на сиденьях и ковриках скапливаются грязь и реагенты. Осенью спрос может увеличиваться из-за подготовки автомобиля к зимнему сезону и необходимости убрать пыль и грязь, которые накопились за лето».

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что реагенты могут вызывать повреждение тканей и кожи, а также оставлять неприятный запах. Чем дольше они находятся на ковролине, тем сложнее от них избавиться, указал эксперт, посоветовав убирать новые пятна в течение нескольких дней после их появления.

Часто автовладельцы не замечают загрязнения в труднодоступных местах: пыль в воздуховодах, а также грязь между креслами или под ними, а эти места могут быть источником неприятных запахов в машине, добавил Сидоров.

В последние годы на рынке появились новые технологии, которые значительно повысили эффективность работы: паровая очистка, экстракторы для глубокой очистки тканей и новые составы для защиты поверхностей, заключил Сидоров.

