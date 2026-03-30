Локализация 90% и жалобы владельцев: что не так с новой Vesta CNG

LADA Vesta CNG локализовали на 90%.

Пока АвтоВАЗ отчитывается о 90% локализации Lada Vesta CNG и планах довести показатель до 98% к 2027–2028 годам, владельцы новых «Вест» (включая CNG-версии) сообщают о системных проблемах. С января 2026 года в соцсетях и телеграм-каналах появились жалобы на провалы тяги, рывки двигателя, повышенный расход топлива и посторонние шумы.

А в марте 2026 года «АвтоВАЗ» объявил об отзыве битопливных Vesta CNG из-за возможного заглохания двигателя — дилеры бесплатно обновляют ПО электронных блоков управления.

Причина, по данным Mash, — бюджетные комплектующие. Устанавливаемые на автомобили форсунки EFI работают нестабильно из-за неточной подачи топлива и плохого распыления. Ремни ГРМ марки HOLA на 16-клапанных версиях быстро изнашиваются и шумят даже при небольшом пробеге. Некоторые владельцы предпочитают сразу после покупки заменять штатные детали на более качественные аналоги.

При этом газомоторная версия Vesta имеет важные преимущества: расходы на топливо снижаются в 2–3 раза, а транспортный налог — наполовину. Стоимость стартует от 1,88 млн рублей (с госсубсидией — 1,52 млн). Вопрос лишь в том, перевесит ли экономия возможные проблемы с надежностью, которые уже отмечают владельцы. А отзывная кампания марта 2026 года показывает, что проблемы с двигателем признаны и на официальном уровне.

Напомним, что кроссовер Kia Sonet начали продавать в России по цене от 1,75 млн рублей. Продажи JAC в России в начале 2026 года упали более чем наполовину.