Названы минусы японского кроссовера Toyota Raize

«За рулем» назвал 14 слабых мест кроссовера Toyota Raize. Этот японский автомобиль с правым расположение руля ценится на вторичном рынке за доступную цену (от 1,8 млн рублей) и живучий вариатор, но имеет целый ряд недостатков, о которых стоит знать перед покупкой. О них рассказал эксперт журнала Сергей Зиновьев.

Главной проблемой для российских автолюбителей остается правый руль — автомобиль официально не поставлялся в РФ. Кроме того, владельцы сталкиваются с дефицитом запчастей и расходников, что усложняет обслуживание, отметил Зиновьев.

По его словам, турбированный трехцилиндровый мотор 1KR-VET объемом 1,0 литра мощностью 98 л.с., который является самым массовым, доставляет немало хлопот. Двигатель требователен к топливу (не ниже АИ-95), страдает от вибраций, а уже к 100 тыс. километров часто требует чистки от нагара и раскоксовки залегших колец. Цепь ГРМ нередко требует замены раньше заявленного ресурса в 200 тыс. километров.

Вариатор D-CVT, несмотря на свою конструктивную особенность (наличие планетарной передачи, призванной снижать нагрузки), не застрахован от поломок. На практике встречались случаи выхода агрегата из строя уже после 80−120 тыс. километров, а ремонт может обойтись в 200 тыс. рублей.

Втулки стабилизатора на российских дорогах часто сдаются каждые 15−30 тыс. километров. Жесткая подвеска, которая хоть и обеспечивает управляемость, не добавляет комфорта. Также к минусам можно отнести «дубовый», легко царапающийся пластик салона и слабую шумоизоляцию.

Еще, по словам специалиста, раздражает работа системы «старт-стоп», которую приходится отключать после каждого пуска двигателя. Топливный бак объемом всего 36 литров ограничивает запас хода.

Кроме того, в младших комплектациях скудное оснащение: вместо медиасистемы — заглушка, аналоговые приборы, а руль не регулируется по вылету. На всех версиях сзади установлены барабанные тормоза.

При этом эксперт отмечает, что у модели есть и сильные стороны: простота, комфорт, надежность, небольшая масса и высокая экономичность, а также эффективная печка.

Ранее сообщалось, что в Китае стартуют продажи обновленного Tank 700.