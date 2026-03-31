Прошло исследование: топ-5 авто, которые обеспечат владельцам безбедную старость

Журналисты Topspeed провели исследование и составили список из пяти спорткаров, которые, по их мнению, через 25 лет станут настоящими раритетами и в случае продажи озолотят своего владельца. Некоторые модели уже сейчас подают сигналы о своей коллекционной ценности благодаря ограниченным тиражам, уникальным техническим характеристикам и растущим ценам на вторичном рынке.

Безоговорочным лидером рейтинга стал Porsche 911 S/T 2024 года. Эта юбилейная версия, приуроченная к 60-летию модели, стала самой легкой в поколении 992. Под капотом автомобиля - двигатель от GT3 RS мощностью 518 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач.

Уже через два года после выхода средняя цена на вторичном рынке достигла 602 тысячи долларов (около 55 миллионов рублей), что в два раза больше стартовой цены в 291 тысячу долларов (около 26,7 миллиона рублей).

Вторую строчку занимает Porsche 911 R 2016 года. Под капотом - атмосферный 4,0-литровый оппозитный двигатель мощностью 500 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 секунды.

Сегодня цена на хорошо сохранившиеся экземпляры достигает 459 тысяч долларов (около 42 миллионов рублей), тогда как в 2016 году новую машину можно было купить за 186 тысяч долларов (около 17 миллионов рублей).

Третье место занимает Lexus LFA 2010 года. Японский суперкар оснащен уникальным атмосферным V10 объемом 4,8 литра мощностью 552 л.с.

Каждый экземпляр Lexus LFA собирался вручную, что делает его еще более ценным. Сегодня цена этого суперкара варьируется от 700 тысяч до 1 миллиона долларов (от 64 до 91 миллиона рублей) при стартовой цене в 375 тысяч долларов (около 34 миллионов рублей).

Четвертую строчку занимает Acura NSX Type S 2022 года. Автомобиль оснащен силовой установкой, включающей двигатель twin-turbo V6 и три электромотора, суммарная отдача которых составляет 600 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,9 секунды.

За четыре года стоимость Acura NSX Type S выросла с 192 тысяч до почти 300 тысяч долларов (около 17,6 и 27,5 миллиона рублей соответственно).

Замыкает пятерку лидеров по остаточной стоимости Audi R8 GT RWD 2023 года. Это прощальная версия среднемоторного суперкара Audi R8, которая стала самым мощным заднеприводным автомобилем в истории бренда. Под капотом - 5,2-литровый атмосферный V10 мощностью 602 л.с., позволяющий разгоняться до 100 км/ч всего за 3,1 секунды.

За три года цена на Audi выросла с 253 тысяч до примерно 300 тысяч долларов (около 23,2 и 27,5 миллиона рублей соответственно).

