Московским водителям разрешили менять шины

Московские водители могут приступать к замене зимних шин на летние, заявила Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, уже в прошедшие выходные можно было ехать на шиномонтаж с этой целью, поскольку температура воздуха превысила необходимый для смены покрышек порог.

«Ночи становятся теплыми с положительной температурой воздуха. Даже если будут выпадать осадки в виде дождя, угрозы возникновения условий для гололедицы у нас не будет. Так что можно было менять и продолжать менять, тем кто не сделал это в прошедшие выходные дни», — подчеркнула Позднякова.

Ранее бывший работник шиномонтажной мастерской рассказал о самых популярных схемах «развода» автовладельцев на ненужные услуги. Чаще всего, по его словам, на эти уловки попадаются владельцы дорогих иномарок, которые редко вникают в технические нюансы, и невнимательные люди. Чтобы не быть обманутым, эксперт рекомендует заранее согласовывать все работы и их стоимость, выбирать сервисы, которые не запрещают наблюдать за процессом, и всегда просить показать выявленный дефект лично.