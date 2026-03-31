Эксперт опроверг подорожание расходников на авто до 40%

Стоимость базовых автомобильных запчастей выросла за год до 40%, сообщили СМИ. Как не разориться на обслуживании машины и что поможет сэкономить без риска, разбиралась Москва 24.

© m24.ru

В чем причина?

Содержать автомобиль в России становится дороже: стоимость базовых запчастей выросла за год на 20–40%, утверждает телеграм-канал Baza. По данным издания, к 2026 году цены значительно подскочили из-за усложнения логистики при параллельном импорте, роста налогов и ужесточения таможенных проверок.

К примеру, если в 2025 году содержание моделей Kia Rio или Toyota Camry обходилось владельцам в 60–90 тысяч рублей в год, то в 2026-м – в 80–120 тысяч. Еще более значительно подорожало обслуживание премиальных европейских автомобилей. Например, содержание BMW 3 Series и Mercedes-Benz C-Class раньше стоило 120–180 тысяч рублей в год, теперь – 160–250 тысяч. При этом речь идет только о базовом обслуживании без учета серьезных поломок, сообщили СМИ.

Базовое техническое обслуживание для автомобилей экономкласса теперь обходится в 8–16 тысяч рублей вместо 6–12 тысяч годом ранее. Сильнее всего подорожали тормозные колодки, масляные фильтры и амортизаторы для подвески, утверждает источник.

Ранее сообщалось, что на фоне удорожания автовладельцы ищут способы экономии. Согласно опросу, 39% россиян перешли на самостоятельный ремонт и обслуживание автомобиля. Еще 37% отложили несрочный ремонт, а 31% стали реже пользоваться машиной. В поисках экономии 29% водителей перешли на более дешевые запчасти и расходники, 28% увеличили интервалы техобслуживания, а каждый пятый начал активнее искать скидки и специальные предложения.

При этом 32% респондентов сообщили об увеличении расходов на автомобиль в диапазоне от 15 до 29%, 27% столкнулись с ростом на 10–14%, а для 17% автовладельцев траты выросли более чем на 30%. Лишь 7% заявили, что их расходы не изменились, и только 1% опрошенных смогли сократить затраты.

Интерес к самостоятельному ремонту подтверждается и ростом активности в тематических сообществах. За 2025 год доля публикаций и комментариев, посвященных ремонту и обслуживанию автомобилей, увеличилась с 19 до 45%, выяснили аналитики.

"Явно не 40%"

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр в разговоре с Москвой 24 заявил, что говорить о подорожании всех расходников нельзя.

"Временно на некоторые модели, прежде всего японских автомобилей, цены могут вырасти из-за сложностей с доставкой из ОАЭ, связанных с геополитической обстановкой. В плане остальных машин изменения зависят только от курса национальной валюты к доллару, евро или юаню. Говорить о подорожании до 40% некорректно – это слишком много, сравнимо разве что с периодом 2022 года, когда курс сильно изменился", – сказал специалист.

По его словам, сэкономить можно только на замене оригинальных запчастей качественными неоригинальными аналогами. Это касается расходных материалов, в том числе колодок и дисков. А вот на самих оригинальных деталях сэкономить не получится, отметил он.

Если бампер разбит, его нельзя клеить – целостность конструкции теряется. Предложения склеить – введение в заблуждение. Конечно, ремонт можно отложить, но рано или поздно его придется сделать. Реальный путь к экономии – покупка запчастей на автомаркете и обращение к независимому техцентру (не у официального дилера), где расценки могут быть дешевле на 50%.

Также категорически нельзя откладывать ремонт того, что связано с безопасностью, подчеркнул Хайцеэр. В частности, систем управления, подвески и оптики.

"Если вовремя не заменить тормозные колодки, диски или тормозные шланги, последствия могут быть фатальными. Разбитое лобовое стекло в зоне водителя делает обзор невозможным. Все, что связано с безопасностью движения, нужно менять незамедлительно либо прекратить эксплуатацию машины", – пояснил специалист.

В свою очередь, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков отметил, что обслуживание машины невовремя или при помощи некачественных материалов грозит дальнейшими потерями – либо товарного вида, либо безопасности, либо надежности.

"К примеру, дешевые сайлентблоки или амортизаторы выходят из строя в два раза быстрее качественных", – подчеркнул он в беседе с Москвой 24.

По его словам, первоочередной ремонт во многом зависит от условий эксплуатации. К примеру, если ездить по Сибири, где можно встать на трассе в тридцатиградусный мороз, важно состояние не только ходовой части, но и двигателя.

"Сэкономить, не теряя в качестве, можно только на более дешевом сервисе, если ставить качественные расходники и запчасти. Либо делать все самому, если есть навыки. Поменять расходники, фильтры, масло может любой опытный автомобилист. Все, что сложнее, – уже требует решений", – добавил Кадаков. Насколько подорожали расходники и запчасти, сказать сложно, но явно не на 40% – это перегиб. Вывести среднюю температуру по больнице сложно и не совсем правильно.

Как подчеркнул эксперт, решение об установке неоригинальных запчастей зависит от целей владельца автомобиля.

"Если продают машину и нужно, чтобы она просто работала, можно поставить дешевую запчасть – головной болью это будет уже для следующего хозяина. Если делать для себя, есть работы, которые стоят настолько дорого, что ставить низкокачественную деталь невыгодно. Через какое-то время придется снова ее менять и опять платить за работу (особенно если замена сложная, как, например, помпы)", – сказал Кадаков.

Также недорогой аналог запчасти подойдет, если машина используется локально и есть возможность буксировки. Для авто, обеспечивающих междугородные перевозки, экономить на качестве нельзя, заключил эксперт.