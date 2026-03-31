Страсть вернулась с бензобаком: тест-драйв Voyah Passion

Voyah Passion – автомобиль не новый, но всё ещё интересный. Эффектный седан впервые появился на российском рынке весной 2023 года в статусе электрокара: без капли бензина, но с батарейкой и лицом, которое будто забыли оснастить радиаторной решёткой, потому что вычеркнули из списка деталей всё, что хоть немного напоминает воздухозаборник. А теперь перед нами – второе пришествие «Страсти».

Дело в том, что осенью 2025 года Passion начали собирать на российском заводе «Моторинвест» под Липецком. Причём, как и другие модели Voyah, исключительно в гибридном исполнении. То есть автомобиль, который раньше питался только электричеством, обзавёлся бензиновым довеском – на случай, если найти розетку будет так же сложно, как грибы в густом лесу. И теперь, пусть и формально, это отечественный автомобиль, на покупку которого можно получить субсидию в размере 925 000 рублей. А ещё локализованный седан получил право работать в такси.

Стильно, модно, неудобно

Снаружи гибридную версию Passion можно отличить от «электрички» по симпатичной решётке радиатора в мелкий логотип Voyah, немного иному переднему бамперу, а также изящным колёсам. Выглядит седан классно – спасибо креативщикам из итальянского ателье Italdesign, которые сделали интересный и яркий образ. Особенно удался приземистый силуэт с плавной линией крыши.

Представляю, как тяжело было маркетологам бренда удержаться от того, чтобы назвать Passion каким-нибудь четырёхдверным купе. Это как поставить перед ребёнком торт и попросить его не трогать крем. Ведь профиль «Страсти» с ярко выраженными крыльями гораздо более изящный, чем у рядового седана. Жаль, что цветов кузова всего три: «Искрящийся чёрный», «Арктический белый» и «Чёрный аметист» с фиолетовым оттенком. Скучновато.

Когда подходишь к машине с ключом в кармане, «Страсть» не просыпается – Войя тебя просто не замечает. Как домашняя кошка, с которой вы формально вы знакомы, но никакого энтузиазма по этому поводу с её стороны не наблюдается. На выдвижной ручке нет ни мишени для пальца, ни кнопки открывания: чтобы автомобиль разблокировал замки, нужно достать из кармана ключ и нащупать на его торце маленькую кнопочку. Закрывать седан, к слову, приходится точно так же, только соседней кнопкой.

Экраны без единой кнопки

Такой анахронизм, конечно, не очень сходится с хайтеком, которым пропитан интерьер Пэшна. На передней панели – триптих из 12,3-дюймовых дисплеев, два из которых сенсорные. Точно так же, как на минивэне Dream. Под экранами – щель воздуховода, который заменяет здесь привычные дефлекторы, а ещё ниже – четвёртый дисплей. В этот тачскрин спрятаны настройки климата, кресел, зеркал и подвески.

Даже кнопка «аварийки» сенсорная! Мультимедийная система удивляет не только отсутствием Apple CarPlay или Android Auto, но и обилием чисто китайских приложений, которые только засоряют меню. При этом здесь нет, скажем, обычного радио, но есть приложение VK Видео. И почему вместо некоторых ездовых настроек – большая кнопка «Идти в магазин»?

Так много вопросов, так мало ответов… Перевод на русский в целом хорош, не считая мелких недочётов вроде слова «спорт», которое всякий раз пишется с маленькой буквы. Кроме вычурного и дёшево выглядящего «бриллианта», который нужно нажимать, чтобы открыть центральный подлокотник, материалы в салоне высокого качества. Кожа – мягкая, алькантара – бархатистая, запах – вкусный. Вариантов отделки салона – всего два: серый и коричневый.

Раздражает разве что работа климата: чтобы настроить распределение потоков воздуха, нужно остановиться и погрузиться в нижний тачскрин. Это примерно как настраивать душ через приложение: вроде современно, но хочется обычный вентиль. Кроме стандартных режимов есть автоматический и ещё парочка – с интригующими названиями «На лицо» и, соответственно, «Не на лицо». Как говорится – гусары, молчать… Ну и приборная панель некрасива и совершенно неинформативна.

Проекционного дисплея в Passion нет. Благо по сравнению с электрической версией у гибрида заменили сенсорные кнопки стеклоподъёмников на обычные. Пусть и с обратной логикой нажатия а-ля Geely. Рулевое… нет, не колесо, а, скорее, неправильный октагон выглядит так себе, да и пользоваться им при быстром вращении ожидаемо неудобно.

Приятные находки

Вот за что «Страсть» можно наконец похвалить, так это за чудесные кресла. Такие редко встретишь в «китайцах» – с великолепным профилем спинки и человеческой подушкой с регулировкой угла наклона. Диапазоны настроек тоже дай бог каждому: можно как лечь на пол, так и упереться макушкой в панорамную крышу. И запаса по длине хватит водителю любого роста, причём без ущемления задних пассажиров.

Да, на втором ряду места тоже полно, а спинки можно регулировать по углу наклона с помощью тачскрина в откидном подлокотнике. Забавно, что за подголовником правого пассажира есть 12-вольтовая розетка… В какой-то момент начинаешь подозревать, что задний ряд создавали люди, которые сами предпочитают ездить пассажирами. Диван мягкий и уютный, есть подогрев, вентиляция и массаж, а справа – ещё и любимая китайцами оттоманка. С ней, правда, ног не вытянешь – будут упираться в спинку переднего кресла.

Passion удивляет оригинальными солнцезащитными козырьками – как и у Geely Atlas, они наполовину сделаны из тонированного пластика. Некоторые в восторге от такой конструкции, но привыкнуть к ней сложновато, а ночью в таких козырьках отражается контурная подсветка салона. Багажник небольшой – 410 литров, спинки дивана не складываются, но есть лючок для длинномеров.

Двигатель плюс бензобак

Как и другие модели Войя, седан построен на модульной платформе ESSA концерна Dongfeng. На российском рынке он теперь предлагается только в виде последовательного гибрида c 1,5-литровым 129-сильным турбомотором C15TE2, который лишь подкармливает тяговую батарею Svolt ёмкостью 43 кВт·ч. Колёса вращают два синхронных электромотора – по одному на ось.

394 электрических лошадиных силы призывают поскорее их пришпорить, но всё оказалось вовсе не так просто. Дело в том, что всякий раз после выключения «Страсть» сбрасывает основные ездовые настройки: режим мощности – в электрический, режим вождения – в «Эко». Приходится каждый раз переключать всё обратно и заодно вырубать звук предупреждения пешеходов.

Разгон Voyah не назвать пушечным, и даже в «Спорте» седан трогается с места мягко, без резкости, хотя ускоряется затем очень напористо. Но есть минус: по сравнению с убаюкивающим режимом «Комф.» в спортрежиме ощутимо зажимаются руль и подвеска. Оптимальным решением является режим «Собств.», в котором можно настроить и руль, и подвеску, и остроту реакций силового агрегата.

Волшебный ковёр

Впрочем, в любом режиме Passion радует линейностью отклика на педаль тока, поэтому управлять динамикой разгона на любых скоростях – одно удовольствие. Силовая установка понимает тебя с полуслова, тягу можно точно дозировать не только в спортрежиме, но и в ленивом «Эко» или осторожном «Снеге». Тормоза тоже хороши – схватывают быстро и мощно, с понятным и адекватным усилием на педали.

Плавность хода у «Страсти» превосходная – в этом плане седан напоминает родственный минивэн Dream, который, кстати, согласно требованиям российского законодательства, теперь называется «Мечтой». Радует, что автомобиль всегда остаётся собранным и не допускает раскачки на волнах или болтанки в колее. Даже «лежачих полицейских» пневмоподвеска Magic Carpet почти не замечает.

А вот неровности с острыми краями, стыки и рельсы машина не любит – это неизбежная расплата за низкопрофильные шины Pirelli Ice Zero. Такие колёса – как строгие учителя: отлично держат дисциплину в поворотах, но не прощают дорожных ошибок. Зато управляется седан очень азартно: низкий центр тяжести и приятный акцент на заднюю ось добавляют прохождению поворотов энтузиазма, который слегка портит пустоватый руль с искусственным усилием.

Шумоизоляция хороша, несмотря на одинарные стёкла – честно думал, что они здесь двойные. В ненастную погоду боковые стёкла быстро пачкаются набегающим с ветрового стекла потоком грязи, а совсем уж неприятной неожиданностью стало отсутствие датчика омывающей жидкости – она заканчивается быстро и резко, что никак нельзя назвать безопасным.

Топливный режим у Войи честный, в отличие от некоторых других гибридов: батарея в нём не разряжается, хотя моторчику под рельефным капотом приходится непросто. На повышенных оборотах его даже становится слышно в салоне, хотя обычно он не выдаёт себя ни шумом, ни вибрациями. Гибридный режим – как обычно, с акцентом на электротягу. Ну и чисто электрическая программа тоже есть, и в ней ДВС крепко спит.

Теперь о расходе бензина и тока. В гибридном режиме в условиях столичных пробок Passion выпивает в среднем 7,9 литра топлива и сжигает 34,4 кВт·ч на 100 км. В загородном режиме без пробок ситуация иная: всего 5,4 литра и 5,0 кВт·ч на сотню. Экономно! А в чисто электрическом режиме расход тока составил 32,7 кВт·ч – больше, чем у минивэна, но и ехать шустрый седан провоцирует гораздо активнее.

Ценовое преимущество

Voyah Passion предлагается в единственной версии по системе «всё включено» – в ней уже есть все опции. Пневмоподвеска, панорамная крыша, аудиосистема Dynaudio с 14 динамиками, адаптивный круиз-контроль, набор водительских ассистентов и многое другое обойдётся в 5 685 000 рублей, а с государственной субсидией в 925 тысяч – 4 760 000 рублей.

Едва ли не единственный конкурент нашей «Страсти» – гибридный седан Exlantix ES. Ничуть не менее красивый, такой же бескнопочный внутри, но без пневмоподвески и ощутимо более дорогой – 6 170 000 рублей. И, разумеется, никакие субсидии ему не светят, поскольку это продукт исключительно зарубежный. В итоге Passion оставляет интересное послевкусие: это автомобиль, который умеет и очаровать, и раздражать.

С одной стороны, здесь хватает странных решений: сенсорные кнопки там, где просятся обычные, запутанный интерфейс, разбросанное по тачскринам меню и мелкие бытовые нелепости. С другой – комфорт, динамика и общий характер машины заставляют быстро забыть о придирках. Passion едет мягко, ускоряется быстро и управляется азартно.

В общем, ровно так, как и должен вести себя современный большой седан. А ещё – равно как и Экслантикс – он совсем не безликий. В эпоху, когда новые автомобили похожи друг на друга, как смартфоны на витрине, Voyah хотя бы пытается выделяться. По крайней мере скучным его точно не назовёшь. Да и в конце концов, если автомобиль называется Passion, он просто обязан вести себя эмоционально.