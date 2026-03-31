Мотоциклисты на дорогах: 4 правила, которые спасут жизнь

За рулем

«Автодор» предупредил мотоциклистов об опасностях в начале сезона.

Мотоциклисты на дорогах: четыре правила, которые спасут жизнь
© За рулем

Государственная компания «Автодор» выпустила памятку для мотоциклистов – она напоминает о том, как начать сезон правильно.

  • Проверьте техническое состояние мотоцикла.
  • Не выезжайте без экипировки – она ваш единственный шанс при ДТП.
  • На холодном асфальте «держак» плохой – лучше отложите поездку, если в тени менее +8°C.
  • Учитывайте, что за зиму автомобилисты от вас отвыкли!

Последнее правило особенно важно и для тех, кто двигается на четырех колесах: водителям следует чаще смотреть в зеркала заднего вида и не забывать, что с каждым днем байкеров будет становиться все больше.

Всем безопасных дорог!