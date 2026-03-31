Водителям назвали вредные советы, способные довести машину до ремонта

Россияне назвали вредные автосоветы, способные довести машину до ремонта. Соответствующий список составили эксперты «Авто.ру», которые изучили истории читателей, пытавшихся найти простое решение сложных проблем. С ним ознакомилась «Лента.ру».

«Если совет начинается со слов "все так делают", "раньше это работало" или "зачем платить больше", лучше сделать паузу и проверить, как этот "лайфхак" сочетается хотя бы с базовой техникой и здравым смыслом. В большинстве случаев выяснится, что дешевый совет обойдется очень дорого», — отмечают авторы материала.

Среди «советов», которые они перечислили — история о человеке, который решил сам «освежить» фары при помощи насадки на болгарку и в итоге подплавил пластик, о попытках сделать авто более экономичным за счет перекачанных шин, приводящих к износу протектора и усилению нагрузки на подвеску и, например, про «очистку форсунок» за счет использования бензина Аи-95 в двигателе, рассчитанном на Аи-92.

«Совет использовать майонез вместо полироли для панели звучит как анекдот, но он действительно встречался», — написали эксперты, подчеркнув, что «с точки зрения химии это полный абсурд» и после использования популярного пищевого продукта в таких целях на поверхности остается жирная пленка, которая «будет активно собирать пыль, давать блики на солнце и со временем начнет неприятно пахнуть».

Ранее автоэксперт напомнил россиянам, что мойка автомобиля весной помогает предотвратить коррозию, поэтому провести процедуру стоит сразу после окончания зимнего сезона.