Почему владельцы китайских авто не хотят возвращаться к "старым" брендам

Основатель компании ВсёИзКитая, председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации Экспортеров и Импортеров Андрей Коган рассказал "Российской газете", почему владельцы китайских автомобилей не хотят возвращаться к "старым" брендам.

Сегодня на парковках премиальных жилых комплексов логотипы Zeekr, Lixiang, Voyah или Avatr стали такой же обыденностью, как когда-то кольца Audi или пропеллер BMW. Но самое любопытное кроется не в статистике продаж, а в психологии потребителя: люди, пересевшие с породистых "немцев" и "японцев" на топовый Китай, заявляют, что путь назад для них закрыт. Этот опыт владения не просто меняет привычки, он буквально перемалывает многолетние стереотипы, заставляя пересмотреть само определение качественного автомобиля.

Главным фактором этого "невозврата" стал эффект цифрового скачка, который можно сравнить с переходом от кнопочного телефона к современному смартфону. Европейские и японские автоконцерны десятилетиями приучали нас к глубокому консерватизму, выдавая новые технологии микроскопическими дозами.

В мире "старых" брендов за каждую опцию, будь то адаптивный круиз-контроль, вентиляция сидений или качественная акустика, требовалось доплачивать тысячи евро. Мультимедийные системы даже в премиум-сегменте зачастую напоминали интерфейсы из начала двухтысячных - с медленной реакцией на нажатия и зернистыми камерами. Китайские производители, не обремененные многолетними циклами разработки и корпоративной инерцией, пошли по пути технологического демпинга. Садясь в китайский кроссовер среднего ценового сегмента, водитель внезапно обнаруживает, что живет в будущем: здесь экраны с частотой обновления 120 Гц, мощнейшие процессоры и системы дополненной реальности в базовой комплектации. Когда машина узнает тебя в лицо, сама открывает дверь, настраивает положение кресла и запускает массаж, традиционный автомобиль начинает казаться анахронизмом, "железом" из прошлого века.

Более того, китайские бренды успешно эксплуатируют концепцию "избыточного комфорта". Если раньше пневмоподвеска или двойные стекла были прерогативой представительских седанов стоимостью в небольшую квартиру, то теперь эти атрибуты роскоши стали доступны в массовом сегменте. Для человека, который привык, что в его японском кроссовере за пять миллионов рублей повсюду жесткий пластик, а шумоизоляция позволяет слышать каждый камушек, попадание в салон современного китайского авто становится откровением. Мягкая кожа, отделка натуральным деревом, холодильники в центральной консоли и возможность разложить заднее кресло в полноценное спальное место создают уровень уюта, который ранее был просто недоступен за эти деньги. Это формирует психологическую ловушку: пользователь настолько быстро привыкает к высокому уровню сервиса внутри машины, что попытка вернуться к "спартанскому" функционалу европейских аналогов воспринимается как болезненный социальный даунгрейд.

Важнейший пласт изменений касается и технического доверия. Долгое время главным контраргументом против восточного автопрома была низкая ликвидность и мифическая "одноразовость". Считалось, что через пару лет кузов превратится в решето, а запчасти придется искать по подвалам. Но реальность 2024-2026 годов внесла свои жесткие коррективы. В условиях, когда обслуживание европейских марок превратилось в квест с поиском контрафактных масел и ожиданием деталей по параллельному импорту месяцами, официальная поддержка китайских брендов стала синонимом безопасности. Наличие развитой дилерской сети, централизованных складов запчастей и полноценной заводской гарантии в текущих реалиях весит гораздо больше, чем былая слава бренда. Владельцы поняли, что лучше ездить на "китайце" с поддержкой производителя, чем на "немце", который может превратиться в недвижимость из-за блокировки диагностического софта или отсутствия специфического датчика.

Кроме того, миф о плохом железе разбился о современную инженерию. Китайцы перестали изобретать велосипед и начали скупать лучшие умы отрасли. Сегодня над настройкой подвесок Geely работают инженеры из Lotus, дизайн Changan или Chery рисуют люди, создававшие облик Bentley и Audi, а платформы строятся в тесном сотрудничестве с европейскими центрами разработок. Современный китайский автомобиль больше не едет "как холодец"; он точен, собран и зачастую быстрее своих конкурентов благодаря интеграции гибридных и полностью электрических силовых установок. Электрификация позволила Китаю обнулить достижения ДВС-эпохи. Теперь не нужно строить сложнейшие V12, чтобы получить динамику в 4 секунды до сотни - достаточно поставить пару эффективных электромоторов, в чем восточные компании стали мировыми лидерами.

Нельзя игнорировать и эстетический аспект. Дизайн современных китайских машин - это смелость, которой так не хватает зажатым в рамки преемственности европейцам. Старые бренды боятся спугнуть консервативную аудиторию, поэтому их модели десятилетиями лишь эволюционируют, порой становясь скучными. Китайские дизайнеры работают с "чистого листа", создавая футуристичные образы, которые притягивают взгляды. Владелец такого авто чувствует себя на острие прогресса, а не хранителем традиций. Для активного городского жителя автомобиль перестал быть объектом культа и поклонения перед "историей марки"; он стал гаджетом, аксессуаром и удобным сервисом.

В конечном итоге отказ возвращаться к старым брендам - это не только вопрос экономии или доступности запчастей. Это глобальное разочарование в "переплате за шильдик". Покупатель осознал, что магия бренда - это маркетинговая надстройка, которая в современном мире больше не дает реальных преимуществ в комфорте или безопасности, - отмечает эксперт.