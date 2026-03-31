Эксперты назвали три причины купить Audi SQ8 и одну этого не делать

Автомобиль Audi SQ8 демонстрирует впечатляющие характеристики, несмотря на то, что он уступает по мощности модели RSQ8. Под капотом установлен 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт 507 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента, передаваемого на все колёса через систему полного привода Quattro. Разгон до сотни занимает 4,12 секунды, а максимальная скорость ограничена на уровне 250 км/ч. Спортивный выхлоп в динамическом режиме создаёт подходящий звуковой фон. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Несмотря на массу в 2,2 тонны, управляемость остаётся на высоком уровне благодаря таким опциям, как активная система стабилизации и спортивный дифференциал Quattro. В базовой комплектации присутствуют полный привод, подруливание задними колёсами и адаптивная пневматическая подвеска. Эти элементы позволяют автомобилю уверенно проходить крутые повороты, минимизируя раскачивание и скрывая его вес.

Комфорт во время езды обеспечивается регулируемой пневматической подвеской, которая даёт достаточный дорожный просвет для преодоления неровностей без дискомфорта для пассажиров. Опциональная система активной стабилизации дополнительно снижает боковые движения в поворотах. Управление этим пятиметровым внедорожником в городе облегчается благодаря заднему расположению руля, что делает его довольно манёвренным.

Однако у модели есть и недостатки, связанные с информационно-развлекательной системой. Виртуальная приборная панель размером 12,3 дюйма предлагает несколько тем оформления, но её графика и шрифты выглядят устаревшими по сравнению с конкурентами в аналогичной ценовой категории. Кроме того, в автомобиле отсутствуют беспроводные системы Apple CarPlay и Android Auto, что вынуждает пользователей подключаться через кабели или приобретать дополнительные адаптеры.