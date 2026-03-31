Несколько золотых правил, которые продлят жизнь шинам вашего автомобиля

Эксперты назвали простые действия, продлевающие ресурс шин на тысячи километров.

Многие водители воспринимают шины как нечто само собой разумеющееся – пока не случается экстренное торможение в дождь или аквапланирование на мокрой трассе.

Между тем проблемы с шинами развиваются почти незаметно, постепенно, а затем проявляются внезапно и в самый неподходящий момент.

Первое и главное правило – проверять давление следует только на холодную, утром или после нескольких часов стоянки. При движении шины нагреваются, давление внутри них повышается, и проверка на заправке после долгой поездки регулярно показывает заниженные значения.

Не менее важно учитывать сезонные перепады температур. Зимой давление падает, летом – растет. Если зимой вы подкачали шины чуть сильнее нормы, с наступлением тепла рискуете оказаться в зоне перекачки, что ухудшает сцепление и ускоряет износ центральной части протектора.

Полагаться только на систему TPMS не стоит – она предупреждает лишь о критическом падении давления, а не о норме. Опытные автомобилисты советуют раз в месяц проверять показания вручную с помощью манометра.

Проверить износ протектора можно обычной монетой. Вставьте двухрублевую монету в канавку рисунком вниз – если рельеф почти сравнялся с краем монеты, шину пора менять.

Переставлять шины местами рекомендуется каждые 15–20 тысяч километров. Ротация между осями помогает выровнять износ и заметно продлить ресурс комплекта.

При этом возраст шин тоже имеет значение. Даже если протектор выглядит прилично, резина со временем теряет эластичность под воздействием ультрафиолета и перепадов температур. Большинство производителей рекомендуют замену через 6–10 лет после даты производства.

При покупке новых шин лучше избегать смешения разных типов протектора на одном автомобиле. На полноприводных машинах существенная разница в износе шин может перегрузить раздаточную коробку и дифференциалы.

На вибрации и посторонние звуки во время движения тоже стоит обращать внимание. Дребезжание, стуки или виляние руля часто сигнализируют о проблемах с колесами, балансировкой или подвеской.

Что касается ремонта – небольшие проколы в зоне протектора еще можно заделать, но повреждения боковины, грыжи и глубокие порезы требуют полной замены, экономия на безопасности здесь неуместна.