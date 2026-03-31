Какие машины чаще всего попадают в аварии в России

Чаще всего по всем видам автострахования в аварии в России попадают "Хавал Джолион", "Фольксваген Поло" и "Лада Ларгус". Национальная страховая информационная система (НСИС) проанализировала данные о страховых случаях за прошлый год. Картина не самая радужная.

Чаще всего страховщикам приходится расплачиваться по ОСАГО. Пятерка лидеров выглядит следующим образом (по соотношению страховых случаев и полисов страхования). На первом месте "Фольксваген Поло", затем идет "Хендай Соларис", далее "Киа Рио", "Тойота Королла" и "Рено Логан". Это говорит о том, что парк машин в России стремительно стареет. В фаворитах по выплатам по ОСАГО машины, которые официально не поставляются на рынок уже несколько лет.

По каско картина немножко другая. В лидеры выбились такие модели, как "Джили Монджаро", "Чери Тигго 7 Про Макс", а также "Хавал Ф7", "Чери Тигго 4 Про" и "Омода С5".

Это тоже объяснимо. На старые машины купить полис каско трудно, а в некоторых случаях невозможно. А новые в большинстве своем продаются в кредит, и каско там обязательно. И поэтому в лидерах по авариям, среди застрахованных по каско, те машины, которые продаются новыми.

А если скрестить те и иные данные, то получится следующая картина. Пятерку самых аварийных машин на дорогах России возглавит "Хавал Джолион". Но это не потому, что машина плохая. Наоборот. Она пользуется высоким спросом у покупателей. Правда, не все они водят хорошо.

Следом идет "Фольксваген Поло". Затем "Лада Ларгус", "Хендай Соларис" и "Тойота Рав4". И это тоже понятно, за столько лет производства в России, массового завоза машин эти авто давно осели и обосновались в стране. А при нынешних ценах автовладельцы не спешат распродавать свои старые "тачки". Так что этот анализ ни в коей мере не является показателем технической надежности указанных выше транспортных средств. А только говорит о том, какой транспорт используется в стране.