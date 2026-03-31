Автоэксперт Ладушкин пояснил, когда можно оспорить штраф за нарушение знака

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT рассказал, в каких ситуациях у водителя есть шансы оспорить наложенный штраф за нарушение знака.

«Например, оспорить штраф можно, если знак не читается в условиях дорожного движения. Чаще всего это касается погодных условий, таких как снегопад, когда снег налипает, мешая обзору», — поделился он.

Также штраф будет под сомнением, если знак отсутствует, и чаще всего это касается штрафов с камер автоматической фиксации, продолжил эксперт.

«К примеру, если знак упал от ветра и водитель не мог его увидеть, в этом случае обжалование поможет избежать необоснованного наказания», — отметил он.

Рассчитывать на отмену постановления водитель может и в случаях, если знак был закрыт нависающими ветками деревьев, временными заборами при ремонтных работах и другими конструкциями, добавил Ладушкин.

«Или ситуация, когда знак противоречит указаниям сотрудника ГИБДД. Если сотрудник даёт водителю команду двигаться в нарушение требований знака, он должны подчиниться», — пояснил он.

По его словам, оспорить штраф можно и за знак, который не соответствует ГОСТ.

«Но это возможно только при условии, если водитель сможет доказать, что из-за того, что знак не соответствовал ГОСТ, он не смог его увидеть и предпринять меры для соблюдения требований», — подытожил он.

