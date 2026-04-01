Введение нового утильсбора перенесли

Сегодня в России должна была заработать новая система начисления утильсбора. Частный ввоз автомобилей из стран ЕАЭC приравнялся бы к коммерческому, а цены на отдельные модели, ввозимые по параллельному импорту, могли взлететь почти наполовину. Однако принятие решения отложили. Это значит, что пока остается открытым окно возможностей для покупки "параллельных" иномарок по прежним ценам.

© Российская Газета

"На данный момент проект акта проходит установленную законодательством процедуру согласования, в том числе в части рассмотрения поступивших замечаний и предложений, формирования заключения об оценке регулирующего воздействия и подготовки к внесению на рассмотрение в правительство Российской Федерации. Информация о дате вступления акта в силу будет размещена дополнительно по завершении данной процедуры", - рассказали "РГ" в пресс-службе минпромторга.

Авторынок адаптируется к частым регуляторным изменениям

Представители отрасли в беседе с "РГ" признались, что откладывание подобных решений уже становится привычным явлением. "Такие новости для рынка работают как уколы допинга. Озвучиваются дедлайны, после которых якобы произойдет подорожание. Люди бегут скупать машины, рынок оживляется. Но эти дедлайны, к сожалению или к счастью, не соблюдаются и с каждым разом оказывают все меньшее воздействие на покупателей. Главное, это означает, что у людей еще остается время купить машины по относительно умеренным ценам. Сильных всплесков, как раньше, не будет, но часть потенциальных покупателей все равно решит поторопиться с покупкой", - поделился с "РГ" своим прогнозом глава компании E.N. Cars Евгений Забелин. По его словам, в основном новые правила, которые сейчас проходят согласования, затронули бы завоз машин из Киргизии и Беларуси. Если бы они вступили в силу сейчас, то привезти оттуда автомобиль стало бы дороже на 20-40%.

Часть экспертов уверена, что новая планируемая система расчета затрагивает лишь небольшую долю рынка, поэтому глобальных изменений не стоит даже после начала ее работы. В 2025 году через ЕАЭС физическими лицами было ввезено более 70 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей. Большая часть (55 тысяч) ввезена из Киргизии, на втором месте Беларусь (18 тысяч), далее с более скромными показателями идут Казахстан и Армения, рассказал "Российской газете" главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. "В целом это приличные цифры, но оказать кардинальное влияние на российский рынок они не могут", - считает Кадаков. "Машин хватает, и если не будут завозить их из ЕАЭС, то появятся другие схемы. В целом это не повлияет на рынок. Можно говорить только о локальных ценовых сдвигах в ограниченном сегменте", - сообщил "РГ" глава "Автостата" Сергей Целиков.

Новая система расчета может ударить по небольшим компаниям

Кадаков считает, что закрытие лазейки повлияло бы на бизнес перекупщиков и перегонщиков - небольших компаний, которые занимаются доставкой машин физлицам. Поэтому пострадали бы локальные игроки - частные фирмы и конкретные люди, которые таким образом привозят себе достаточно дорогие автомобили - внедорожники, минивэны, премиальные седаны, спорткары и так далее. "С одной стороны, это, конечно, плохо, когда люди лишаются возможности приобретать машины. С другой стороны, даже если просевший в прошлом году рынок показал цифры продаж порядка 1,5 миллиона автомобилей, то 70 тысяч сильно не влияют на общую картину", - говорит Кадаков. По его словам, минпромторг мог решить перенести срок вступления в силу изменений, чтобы добиться внутренних согласований со странами ЕАЭС.

"Здесь может идти речь о взаимопонимании или даже взаимонепонимании. К слову, Казахстан хотел ввести повышенный утиль на российские автомобили. Да и в целом есть много нюансов и исключений. В других странах ЕАЭС, например, нулевая таможенная пошлина на электромобили, а в России их растаможивание идет по полной пошлине", - говорит Кадаков. По его мнению, потенциальные покупатели, которые хотели ввозить иномарки через ЕАЭС, скорее всего, не будут откладывать решение в долгий ящик. "Если сейчас не привезти Toyota Land Cruiser или Hyundai Santa Fe, то через год эта покупка обойдется дороже. Окно возможностей рано или поздно закроется - это может произойти через месяц, а может, в декабре. Точные даты назвать сложно", - сказал Кадаков.