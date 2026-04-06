Как французы радикально доработали Audi S8, добавив экраны повсюду

В эпоху шоу-каров, где всё крутится вокруг внимания, есть простая логика: зачем начинать с обычной машины, если можно взять одну из лучших на тот момент?

Французская компания Parotech, недавно вернувшаяся к работе и известная своими дисками, словно сказала: «Подержите наше вино» — и радикально переработала Audi S8, причём сделала это максимально смело и на опережение времени. Главная тема проекта — экраны.

Этот S8 создавался как идеальный шоу-кар для журналов, и здесь действительно нет ничего сделанного наполовину. За проектом стоял дизайнер Патрис Паро — человек, одержимый сочетанием технологий и скульптурных форм в автомобилях.

В начале 2000-х Parotech сотрудничала с Sony, что позволило буквально напичкать машину фирменной электроникой: экраны, аудиосистема, дополнительные устройства — всё, чтобы заполнить каждый сантиметр салона развлечениями. Даже компьютер Sony Vaio нашёл своё место.

Особенно впечатляет багажник — там установлена крышка с пятью экранами и выдвижной отсек с компьютером.

Интерьер переработан полностью. Светящиеся сиденья? Есть. Подсветка потолка? Конечно. Центральная консоль, руль, селектор коробки — всё выполнено по индивидуальному заказу. Аудиосистема — из линейки Sony Xplod, которая тогда считалась топом массового сегмента.

Снаружи стиль продолжает ту же идею: классические линии Audi сочетаются с более агрессивным передним бампером, светодиодной оптикой, заниженной подвеской, фирменными дисками и полностью кастомным обвесом с необычными боковыми выхлопами. И всё это — поверх и без того выдающейся инженерии S8.

Под капотом — атмосферный V8 объёмом 4,2 литра мощностью около 364 л.с. Разгон до 100 км/ч занимал примерно 5,6 секунды, максимальная скорость — около 250 км/ч.

Интересно, что проект представили в 2004 году — уже после окончания производства поколения D2.

Экземпляр существует в единственном числе, что делает его настоящим «единорогом».

Ещё интереснее то, что Parotech сотрудничает с французской мастерской Speed Garage Avantime, которая специализируется на странных и редких проектах, включая Renault Avantime, и занимается восстановлением старых концептов.

И самое удивительное — этот Audi S8 до сих пор жив. Более того, он реально ездит по дорогам.