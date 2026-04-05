Штраф с камеры можно оспорить. Вот три законных способа

Штрафы с камер автоматической фиксации – не приговор, их вполне реально оспорить и отменить. Автоюрист Лев Воропаев в беседе с изданием Motor перечислил ключевые законные основания для такого обжалования. Первый и самый очевидный вариант – доказать, что нарушения на самом деле не было. Суд отменит постановление, если будет достоверно установлено отсутствие самого события правонарушения.

Это, по словам адвоката, главное и безусловное основание. Бывает и так, что машиной в момент фиксации управлял не собственник. Например, водитель по доверенности или арендатор. В этом случае владельцу нужно успеть до истечения срока давности обратиться в ГИБДД вместе с тем, кто был за рулём, и подтвердить этот факт. Если в ведомстве откажут, следующий шаг – суд, который, как правило, встаёт на сторону автовладельца.

Ещё один весомый аргумент для обжалования – просроченная поверка измерительного прибора, которым оснащена камера. Если срок её действия истёк, данные такой камеры не могут считаться достоверными доказательствами.