Российские шины Ikon Tyres прошли испытания: названы плюсы и минусы

Уход известных производителей заставил российский рынок шин полностью измениться. Теперь свои передовые разработки в первую очередь демонстрируют отечественные компании. Ikon Tyres, которая пришла на смену финской Nokian, укрепляет позиции в России. Доля марки составляет уже 35%. Это больше, чем в 2024 (33%) и 2023 (25%) годах. Мы испытали в деле Ikon Character Aqua SUV, которые подходят для большинства популярных в нашей стране кроссоверов. Рассказываем, как показала себя новая модель.

Меняем зимнюю резину на Character Aqua SUV, и в салоне автомобиля устанавливается заметная тишина. Это вполне ожидаемо, ведь после использования шипованных покрышек любая летняя модель обеспечивает совершенно иной уровень акустического комфорта. Впрочем, и потом - когда эффект новизны прошел - шины не стали шумнее.

Тишина в салоне достигается за счет продуманной геометрии блоков протектора и переменного шага в плечевых зонах - это снижает уровень внешнего шума. Кроме того, шины хорошо амортизируют толчки и удары от неровностей дороги, что не только повышает плавность хода, но и помогает сберечь подвеску автомобиля.

В основе конструкции шин Ikon - усиленный каркас с жесткими ребрами: это дает стабильность при маневрировании и курсовую устойчивость на высокой скорости. А благодаря ассиметричному рисунку протектора обеспечивается четкая реакция на повороты руля, стабильная управляемость и эффективное сцепление.

А что с аквапланированием? У Character Aqua есть канавки Hydro Grooves. Это глубокие диагональные вырезы на продольных ребрах протектора. Они направляют воду в продольные каналы, улучшая сцепление на мокрой поверхности и снижая риск аквапланирования.

Кроме того, четырехканальная система дренажа быстро отводит воду из пятна контакта, ускоряя эвакуацию влаги за счет эффекта, близкого к эффекту Коанда. Полусферические выемки на стенках ребер дополнительно стабилизируют поток воды.

Проверить эти технологии удалось практически сразу же. В дождь на круговом движении летчик на "Жигулях" решил, что правила ПДД его не волнуют: он неожиданно выскочил на перекресток и готов был уже подбить наш автомобиль. Только быстрая реакция и отличная работа шин спасли от долгих разборок и неприятных последствий для машины.

Ikon Character Aqua SUV ориентированы не только на асфальт, но и на грунтовые дороги. Поэтому мы опробовали их и за городом. На неасфальтированных участках помогают грунтозацепы в плечевых блоках - они усиливают сцепление при разгоне и торможении на гравии, мокром грунте и песке. В продольных канавках встроены камнеудалители: они препятствуют заклиниванию щебня и песка, снижая риск механических повреждений.

Хоть в колее и присутствовало большое количество габаритных камней и прочих неровностей, которые постоянно пытались устроить недружелюбную встречу боковины шины и обода колесного диска, все обошлось.

Наша поездка по грунтовке подтвердила - российские шины не боятся камней. Конечно, если постараться, то можно и эти покрышки убить, но мы все-таки призываем водителей быть благоразумнее и не поддаваться на желание изобразить из себя Колина Макрея.

Понравилось и то, как эти Ikon показали себя на неровном асфальте - шины хорошо амортизируют толчки и удары от дороги.

Также производитель заявляет сбалансированный состав резиновой смеси, который обеспечивает износостойкость и топливосберегающие свойства: эластомеры в компаунде уменьшают трение между блоками протектора и асфальтом, благодаря чему снижается расход топлива.

Насчет износостойкости ничего сказать нельзя - все-таки для этого нужен длительный тест, а не один сезон. Если смотреть отзывы в Сети, то никто на надежность не жаловался. По части топливной эффективности - ничего особо не изменилось.

Шины Ikon Character Aqua SUV доступны в 34 типоразмерах: от 215/65 R16 до 255/50 R20. Среди главных конкурентов можно назвать модели Kumho Ecsta PS71, Michelin Pilot Sport 4 SUV, Roadstone N"Fera RU5.

Стоимость российских шин Character Aqua SUV начинается от 8500 рублей. Хочется подешевле, конечно. Но если взглянуть на рынок, то меньше придется заплатить только за китайские и некоторые корейские модели.

Как выбрать шины:

Шинный эксперт сети "Колеса Даром" Андрей Молодовский:

Выбирая себе новые летние шины, нужно исходить из дорог, по которым планируется ездить, а также класса своего автомобиля и стиля вашей езды.

Если основная эксплуатация авто проходит в городе и на автотрассах, то нужны шоссейные или туринговые шины (каких на рынке сегодня - основная масса). Если у вас внедорожник или серьезный кроссовер, на котором половину времени приходится передвигаться по грунтовым сельским дорогам и бездорожью, то можно обратить свой выбор в пользу АТ-шин (т.н. вседорожной резины для SUV-автомобилей).

Для легковых авто, если эксплуатация проходит и по легкому бездорожью, и по асфальту, в некоторых случаях может стать предпочтительнее даже всесезонная резина: она имеет более агрессивный, чаще направленный, дизайн с более глубоким протектором; такие шины ведут себя в летний период не намного хуже, чем шоссейная летняя резина (поэтому, кстати, у большинства шинных производителей всесезонные покрышки входят в ассортимент летней резины); с "всесезонкой" можно спокойно задержаться в период всеобщего ажиотажа смены шин перед зимним сезоном, а в некоторых, особо теплых, регионах России можно ездить на них и зимой.

Ну и главное - помнить, что новые шины должны соответствовать рекомендованным автопроизводителем размерам, которые он изначально закладывает для определенной модели автомобиля, исходя из его веса, шасси, мощности, особенностей подвески. И не забывайте, что если отойти от рекомендованного типоразмера шин, то можно не только усугубить нагрузку и на шину, и на подвеску, но и лишиться всяких гарантийных обязательств от шинного производителя в случае повреждения шин и даже их брака.