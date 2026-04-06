GM дал рекомендации по хранению электромобиля на длительное время

Электромобили требуют особого подхода при длительной стоянке, чтобы сохранить работоспособность ключевых компонентов, особенно аккумулятора. General Motors выпустила ряд рекомендаций для владельцев, которые редко используют свои машины или оставляют их на парковке на продолжительное время. Основной совет — держать автомобиль подключённым к зарядке, что позволяет системе автоматически поддерживать высоковольтную и 12-вольтовую батареи с минимальным энергопотреблением. Если такой возможности нет, перед хранением следует полностью зарядить аккумулятор, но для долгосрочного периода оптимальный уровень заряда составляет около 30%, чтобы избежать деградации. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Также важно обеспечить поддержание заряда 12-вольтовой системы с помощью специального устройства, не отключая её. Держать ключ на расстоянии от автомобиля поможет избежать ненужной активации систем, а место хранения должно быть с умеренной температурой и без прямых солнечных лучей. Нельзя забывать и о шинах, которые могут деформироваться при длительной стоянке, поэтому рекомендуется приподнять автомобиль или разгрузить колёса.

Соблюдение этих правил позволяет сохранить ресурс электромобиля и минимизировать затраты на обслуживание. В итоге правильное хранение способно продлить срок службы батареи и сэкономить владельцу деньги, демонстрируя, что электромобили нуждаются в не меньшем внимании, чем традиционные автомобили.