Полный список опасных продуктов: от кефира до «нулевки»

Кефир и квас могут стоить водительских прав.

Юрист Максим Поляков предупредил водителей: привычные продукты могут стоить прав. И речь не только о кефире и квасе. В зоне риска — безалкогольное пиво, ликерные конфеты, даже некоторые йогурты и ряженка.

С безалкогольным пивом ситуация особенно коварная. Технология производства не позволяет удалить спирт полностью — в «нулевке» остается 0,05–0,1% этанола. Выпив две-три банки, можно получить показания 0,1–0,2 промилле. Этого достаточно, чтобы инспектор отправил на медосвидетельствование.

С квасом тоже не всё просто. По советским ГОСТам в нем допускалось до 0,6% естественного алкоголя. Современные производители снижают этот показатель, но полностью исключить спирт не могут. Главная проблема даже не показания прибора, а характерный запах — он может стать поводом для проверки.

Что касается кофе и энергетиков — это двойная ловушка. Сначала они бодрят, но через 20–30 минут наступает спад. Вялая речь и заторможенная реакция могут быть приняты инспектором за наркотическое опьянение. А доказывать потом, что это просто кофеин.

