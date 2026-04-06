Названо число выявленных в России с 2022 года дорожных ловушек

Названо число выявленных в РФ с 2022 года дорожных ловушек. В 2022 году Общественная палата России запустила проект «Дорожные ловушки». С тех пор на территории страны выявлено порядка 2 000 участков, где дорожная обстановка, созданная искусственно, провоцирует водителей на нарушения правил. Львиная часть подобных мест найдена в Москве.

Всего за четыре года действия программы было получено 1969 обращений. Больше всего — 576 проблемных мест — было выявлено в первый год работы проекта, в 2023 году их число снизилось до 321, в 2025 — уже 535 зон. С начала 2026 года было обнаружено 59 искусственно созданных сложных участков.

Большая часть проблемных зон выявлена в Москве — 681 ловушка (34,6% всех обращений). С большим отрывом от лидера на второй строчке разместился Санкт-Петербург со 179 участками (9,1%), замыкает тройку с результатом 164 случая (8,3%) Подмосковье.

Около половины нарушений связаны с правилами остановки и стоянки — на них приходится 45,6%, ещё 14,7% «вынужденных» нарушений вызваны неочевидными дорожными знаками и разметкой, ещё 14% связаны с некорректными ограничениями скорости и на сбои в работе дорожных камер.

По словам авторов проекта, почти во всех случаях подобные искусственные зоны часто приводят к неприятным последствиям для водителей: от штрафа до эвакуации машины и даже лишения прав.