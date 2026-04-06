Почему у подержанных Lada высокая остаточная стоимость

В прошлом году автомобили Lada продемонстрировали достойные результаты по остаточной стоимости, опережая своих китайских конкурентов. Это обусловлено несколькими факторами, включая доверие к бренду, доступность запчастей, и особенностью российского рынка.

Коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский в беседе с "Автостатом" пояснил, что снижение спроса на подержанные китайские машины связано с перенасыщением рынка, ценовой политикой и восприятием марок, в то время как у Lada отсутствие дорогих опций делает машины более доступными, что увеличивает популярность и распространенность на рынке. При этом базовые модели Lada традиционно воспринимаются как надежные и неприхотливые в обслуживании, что также работает в пользу сохранения стоимости.

Согласно ранее проведенному исследованию аналитиками агентства, сразу четыре семейства пассажирских автомобилей Lada оказались самыми ликвидными в своих сегментах. Универсал Largus занял первое место с результатом 111%. Вторая строчка досталась Vesta, которая оценивается на вторичном рынке в 103,5% от первоначальной цены. Третье место заняла Lada Granta с показателем 93,5%. В сегменте SUV B лидирует внедорожник Lada Niva Travel с результатом 92,8%, а на втором месте - Lada Niva Legend (92%).

