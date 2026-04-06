Названы десять идеальных мотоциклов для города

TopSpeed перечислил 10 идеальных мотоциклов для города. В подборку вошли модели преимущественно малого и среднего литража, ориентированные на практичность и низкую стоимость владения.

Лидером рейтинга стал Honda Grom. Мотоцикл, присутствующий на рынке более десяти лет, отличается компактными размерами, маневренностью и низкой стоимостью владения, что делает его идеальным вариантом для передвижения по городу.

Вторую позицию занял Royal Enfield Hunter 350 — уменьшенная и более современная версия классических мотоциклов бренда, адаптированная для начинающих водителей.

Далее следует Honda CB300R. Он представляет собой простой уличный мотоцикл с неожиданно тяговитым одноцилиндровым двигателем. Несмотря на возраст, модель остается одной из самых надежных на рынке.

Четвертое место занимает Triumph Speed 400, который сочетает ретро-стилистику с современным 398-кубовым двигателем, обеспечивающим плавную тягу с мощным подхватом на средних оборотах. Подвеска гарантирует предсказуемую управляемость даже на некачественных городских дорогах.

В первую пятерку попал Honda CRF300L, который позиционируется как универсальный мотоцикл двойного назначения, способный одинаково эффективно передвигаться по городским улицам и серьезному бездорожью. Длинноходная подвеска и большие колеса позволяют ему преодолевать сложные участки вне асфальта.

В топ-10 самых идеальных мотоциклов для города также вошли KTM 390 SMC R, Royal Enfield Int 650, Honda NX500, Honda NC750X DCT и Kawasaki Versys 650.