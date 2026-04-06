Глава Honda Racing ответил, можно ли исправить текущую ситуацию Aston Martin

Глава Honda Racing: Проблема не только в моторе, но и в шасси Aston Martin
Глава Honda Racing Кодзи Ватанабэ заявил, что проблемы с вибрациями силовой установки 2026 года значительно усиливаются при установке двигателя в автомобиль Aston Martin – и это стало одним из ключевых факторов провального старта сезона.
«На диностенде уровень вибраций был допустимым, но как только двигатель интегрируется в реальное шасси, вибрации становятся значительно сильнее, – сказал Ватанабэ. – Это означает, что мы не можем решить это только со стороны силовой установки. Нужно работать вместе с Aston Martin – и над двигателем, и над шасси». Отвечая на вопрос о том, можно ли модернизировать текущий мотор, чтобы сделать его конкурентоспособным, Ватанабэ ответил: «Сложно сказать, но нам нужно улучшить не только надёжность, но и эффективность. В рамках действующих регламентов сложно улучшить саму производительность, поэтому сейчас мы сосредоточены на том, как повысить надёжность. А также, в рамках правил, мы должны улучшить эффективность. Да, вот так».