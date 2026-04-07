Автоэксперт рассказал об особенностях вождения в межсезонье

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что в межсезонье водителям следует проявлять особенную осторожность, поскольку погодные изменения происходят постепенно и всегда возникает период несоответствия резины температуре.

В беседе с телеканалом «Звезда» специалист отметил, что если холодная погода застала врасплох с летней резиной, то необходимо соблюдать скоростной режим и увеличенную дистанцию, а перед выездом протестировать поведение автомобиля в безопасных условиях.

«Летнее колесо на автомобиле по холодной дороге становится более стеклянным. Транспорт хуже держит дорогу», — уточнил эксперт.

Попов добавил, что резкие перепады температур требуют от водителя адаптации стиля вождения: плавных разгонов, заблаговременного торможения и повышенной концентрации, особенно на мостах и в тенистых участках, где лёд сохраняется дольше.

Ранее автоэксперт Николай Погуляев предупредил, что неправильное хранение зимних шин может лишить комплект эластичности и сцепления уже к следующему сезону.