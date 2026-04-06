Чем грозит покупка подержанных премиальных немецких автомобилей

С наступлением весны многие автолюбители, оказавшиеся перед выбором машины своей мечты, задаются вопросом: взять подержанного "немца" или новый китайский кроссовер за те же деньги? При этом нельзя забывать про надежность, проблемы в обслуживании и стоимость запчастей.

Директор департамента по работе с партнерами СТО Uremont Александр Петров в беседе с "Автовзглядом" подчеркнул, что для водителя, стремящегося минимизировать риски и получить предсказуемый бюджет эксплуатации на ближайшие два-три года, наиболее выгодной стратегией будет покупка нового "китайца" за 1,5 миллиона рублей.

"Сумма, которой можно оперировать при приобретении машины в России, ощутимо превышает полтора миллиона рублей. За эти деньги можно приобрести беспроблемный и одновременно статусный автомобиль", - отметил эксперт.

Если говорить о "баварской школе", то лучшим предложением по соотношению цены и конструктивной надежности будет пятидверный хетчбэк BMW 1 Series в кузове F20. Однако при бюджете до 1,5 миллионов рублей это будет автомобиль с пробегом около 200 тысяч километров, который может потребовать дополнительных вложений в 150-200 тысяч рублей на устранение возрастных "болячек".

Относительно Mercedes-Benz эксперт отметил, что при бюджете 1,5 млн рублей стоит рассмотреть хэтчбек A-класс поколения W176. Однако у этой машины есть свои особенности. К пробегу в 200 тысяч километров у моторов M270 и M274 наступает период, когда масложор становится системной проблемой, требующей основательного вмешательства. Кроме того, стоимость оригинальных запчастей для Mercedes-Benz на сегодняшний день самая высокая.

Петров настаивает на том, что новый седан или хэтчбек из Поднебесной является равносильной альтернативой престижному автомобилю из ЕС, поскольку наличие гарантии нивелирует риск внезапного отказа дорогостоящего узла и его последующего ремонта.

Эксперт также отметил, что цены на автомобили, запчасти и ремонт растут, поэтому при покупке подержанного престижного автомобиля необходимо закладывать больше средств, чем 1,5 млн рублей. Сколько именно - зависит от состояния автомобиля и требуемых вложений.

