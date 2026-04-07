Названы китайские электромобили, которые не ломаются

Агентство J.D. Power провело исследование и составило список из 14 самых надежных китайских электромобилей и гибридов. В опросе участвовали 21 100 владельцев, купивших свои машины с мая по декабрь 2025 года. В каждой из 14 категорий определяли модель с наименьшим количеством проблем.

© РИА Новости

В сегменте малых электромобилей лидером стал Wuling Hongguang Mini. Среди компактных электромобилей первенство занял Geome Xingyuan. В категории компактных электрических внедорожников победил Deepal S05 Bev.

В категории среднеразмерных электрических седанов лучшими признаны Nio ET5 и ET5t. В сегменте среднеразмерных электрических кроссоверов лидирует Luxeed R7 Bev.

Самый надежный крупный электрический седан - Xiaomi SU7, а среди крупных электрических внедорожников - Xiaomi YU7. В премиальном сегменте электромобилей лучшим стал Nio ES8.

Среди популярных гибридов Geely Galaxy 8 Phev оказался лучшим. В категории компактных гибридных кроссоверов первенство завоевал Chery Fulwin T9.

В классе среднеразмерных Phev-внедорожников лидирует Wey Lanshan Phev. Среди среднеразмерных внедорожников с увеличенным запасом хода выделяется Aito M5 (Reev). В премиум-сегменте Phev-внедорожников первое место занял Aito M9 (Reev). Среди гибридных минивэнов победителем стал Voyah Dreamer Phev.

