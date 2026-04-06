Россиянам объяснили, что влияет на цену эвакуации машин

Многие автомобилисты ни разу не оказывались в ситуации, когда автомобиль перестал подавать признаки жизни, а до ближайшего автосервиса — несколько десятков километров. Однако сама по себе необходимость вызывать эвакуатор является рядовой процедурой, а знание того, как формируется стоимость услуги, а также на что обратить внимание при вызове спецтехники, могут заметно снизить уровень стресса для водителей. Как выбрать надёжный вариант транспортировки, в беседе с Quto.ru объяснили эксперты Авито Услуг.

«Эвакуатор нужен не только тогда, когда когда двигатель заглох. Критические неисправности тормозов, рулевого управления или двигателя — это стоп-фактор: даже если авто заводится, ехать своим ходом опасно. К примеру, скрытые повреждения подвески после удара могут дать о себе знать через пару километров, спровоцировав дополнительные сложности», — напомнили водителям.

Кроме того, перевозка автомобиля может потребоваться в случае ДТП или если он по каким-то причинам оказался на штрафстоянке: без документов уехать своим ходом не получится, как и при неисправностях.

Самый просто способ поиска эвакуатора — частные службы. Как правило, работают они круглосуточно и готовы выехать сразу. Если же есть полис каско, то нужно уточнить, прописана ли в нём эвакуация полностью или частично (даже определённый лимит километров поможет сэкономить на транспортировке), либо компенсация за неё, услуга также входит в пакет помощи на дороге. При этом россиянам советуют начать со звонка страховщику, иначе в возмещении могут отказать.

При вызове эвакуатора необходимо уточнить своё расположение, а также точный адрес места, куда машину нужно доставить. При вызове спецтехники нужно уточнить марку и модель автомобиля — это позволит определить подходящий тип перевозчика, а также стоимость услуги. Так, транспортировка по одному маршруту тяжёлых внедорожников или длинных микроавтобусов и малолитражек будет разной из-за нагрузки на платформу и расхода топлива.

Кроме того, при перевозке премиальных автомобилей увеличивается и ответственность исполнителя: любой скол или царапина при погрузке или в пути могут обойтись дорого. Так что нередко для дорогих машин отправляют закрытые эвакуаторы, либо сама транспортировка осуществляется со страховкой полной стоимости машины.

На итоговую стоимость влияет и километраж поездки: чем дальше, тем дороже. В базовый тариф, как правило, включена подача спецтехники и от 10 до 20 км пути, а каждый следующий километр оплачивается отдельно. Междугородние рейсы считаются по особым тарифам.

Кстати, перевозка будет дороже, если условия погрузки сложные, либо нужно использовать редкую спецтехнику вроде манипулятора или низкопрофильной платформы. Например, в случае, если автомобиль нужно предварительно вытащить из кювета, он стоит на парковке с низкими потолками или с заблокированными колёсами. В ночное время или праздничные дни наценка достигает от 20% до 50%.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, автомобилистам рекомендуют заранее уточнять итоговую стоимость услуги «под ключ» ещё на этапе звонка диспетчеру или водителю-частнику.

«Сохранность автомобиля в пути зависит от того, насколько экипаж соблюдает регламент. Платформа должна выдерживать вес вашего авто, а крепёжные ремни — быть исправными и натянутыми. Фиксировать машину разрешено только за штатные буксировочные проушины или элементы подвески. Крепление за бамперы, рычаги или пластиковый обвес — грубое нарушение, которое гарантированно приведет к деформации кузова. Если видите, что водитель пытается сделать именно так, останавливайте его сразу», — предупредили эксперты.

Кроме того, россиянам советуют сделать фотографии до и после погрузки машины — это позволит обезопасить себя на случай спорных ситуаций. А после прибытия в пункт назначения рекомендовано внимательно проверять документы, которые просит подписать водитель: в них должны быть указаны маршрут поездки, время и состояние транспортного средства.

А вот искать перевозчика по объявлениям на столбах эксперты не рекомендуют, так как онлайн-платформы позволяют дать инструменты проверки: до заказа спецтехники не лишним будет изучить рейтинг перевозчика и почитать отзывы клиентов.