В Самаре иностранцам выдавали российские ВУ по поддельным документам

Следователи СК РФ только что закончили расследование, казалось бы, рутинного уголовного дела. Речь в нем шла о чиновнике, подозреваемом в получении взяток. Эка невидаль. Но в процессе работы над этим делом следователи неожиданно вышли на проблему, которая, без преувеличения, в той или иной мере касается каждого гражданина нашей страны.

© Российская Газета

В начале была взятка

Осенью прошлого года в Самаре было возбуждено уголовное дело по очень распространенной в последнее время статье 291 Уголовного кодекса - "Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий".

Виновных в таком преступлении наказывают штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки и лишением свободы на срок до восьми лет.

А сама эта история началась с гражданина одной из стран СНГ 1988 года рождения. Он официально нигде в России не работал, а жил в подмосковном городе Балашиха. Этот мужчина, по фамилии Рузиев, в ходе разговора с оперативными работниками вдруг рассказал о том, как получил российские водительские права без сдачи экзаменов за наличные деньги.

Такие услуги, сообщил он, оказывает ГИБДД Самары. Причем предлагает их иностранным гражданам давно и по твердым расценкам. Он также поведал, что стоит эта услуга от 220 до 300 тысяч рублей за одни российские водительские "корочки". Имеется также прейскурант цен за выдачу разрешения на временное проживание в РФ, свидетельства о регистрации и другие нужные приезжему бумаги.

Рузиеву же и его брату после оплаты выдали на втором этаже здания ГИБДД в Самаре в окне N47 (без очереди) российские права.

Как выяснили позже следователи, этот криминальный бизнес процветал до недавнего времени и расширялся. Такую же услугу поставили на поток в Тольятти. Но до самарских масштабов им было далеко.

Популярный маршрут

В Самару желающие российских документов ехали из самых разных регионов нашей страны. Возник самый настоящий "водительский туризм" по аналогии с гастрономическим или медицинским. На поездах и автобусах иностранцы устремлялись в Самару.

Итог оказался просто страшным. По самым скромным подсчетам экспертов, сегодня по дорогам России ежедневно передвигаются, управляя различными транспортными средствами, тысячи водителей, которые получили настоящие российские водительские права по поддельным документам.

Под уголовное преследование в итоге попали и сотрудники, обеспечивающие потребности приезжих. Фигурантом уголовного дела, которое завершило военное следствие СКР, стал в том числе начальник РЭО Самары майор Вячеслав Фролов.

Официально

Как сообщили в МВД России в Самарской области, полицейские получили вознаграждение за замену национальных водительских удостоверений иностранных граждан на российские права "с нарушением установленных законом требований". Факт совершения противоправных действий выявлен сотрудниками ГУСБ МВД России.

"РГ" в СК заявили: "Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц Регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции управления МВД России по Самаре: заместителя начальника отдела - начальника экзаменационного отделения Вячеслава Фролова и старшего инспектора Руфии Шайдулловой, а также ее супруга Румиля Шайдуллова, обвиняемых в неоднократном получении взяток в крупном размере. Установлено, что в 2024 году в Самаре и в Москве Фролов и Шайдулловы получили от граждан иностранного государства взятки в сумме более 900 тыс. рублей за незаконную замену национальных водительских удостоверений".

Всего в РЭО Самары с 01.05.2024 по 01.04. 2025 сотрудники ГИБДД провели замену на российские права 3000 иностранных водительских удостоверений. А всеми подразделениями ГИБДД Самарской области было заменено около 10 000. Но это общие числа. Дело в том, что до 1 апреля 2025 года поменять иностранные права на российские в льготном порядке, без сдачи экзаменов должны были все иностранцы, которые получили ВНЖ или гражданство. Понятно, что все кинулись это реализовывать. Сколько из замененных прав выдавалось иностранцам, не имеющим ВНЖ и российского гражданства по их желанию, выяснить не удалось.

А караван идет

Расследование СК показало, что услуги по беспрепятственной выдаче водительских удостоверений по поддельным иностранным бумагам стоили от 100 до 400 тысяч рублей. По прикидкам силовиков, в масштабах страны это несколько миллиардов рублей.

До сих пор так и непонятно, сколько же в нашей стране выдано иностранным гражданам российских прав по поддельным документам. И почему они продолжают действовать? Цифры свидетельствуют, что из нескольких тысяч незаконно полученных в Самаре документов на сегодняшний момент аннулированы только несколько сотен.

Еще один момент - граждане, попавшие в аварии по вине вот таких водителей, получают выплаты от страховых компаний. И сегодня тысячи приезжих трудятся с такими правами в такси, сидят за баранками рейсовых автобусов, работают в массе служб доставки. А в случае причинения серьезного вреда здоровью лечат людей за бюджетные деньги, то есть за наш счет. И у кого спросить - как на дороге оказался вот такой водитель?

Ситуация оказалась настолько неожиданной, что пока даже непонятно, какое ведомство должно проверять и контролировать сложившееся положение. Отправить запрос в ГАИ на родину иностранца? Но такого взаимодействия сегодня не существует. Кроме того, российские права на руках у подобных приезжих настоящие. Только выданы незаконно. Может, нужна какая-то комиссия МВД, Генпрокуратуры и СКР?

Каковы последствия

Осенью прошлого года в Уфе грузовик протаранил 12 автомобилей, зацепив и фуру, которая потащила за собой и машины, находившиеся рядом. Смертельные травмы тогда получили два человека, пострадали восемь. За рулем грузовика-тарана был мигрант. А незадолго до этого в Екатеринбурге. 10-летний мальчик подошел к "зебре", дождался зеленого сигнала светофора и шагнул на разметку. И его сбил фургон, за рулем которого сидел 27-летний уроженец одной из среднеазиатских стран. Стаж вождения - всего три года. Полицейским он предъявил водительское удостоверение.

294 человека погибли по вине водителей-иностранцев за 9 месяцев прошлого года в 3314 дорожно-транспортных происшествиях на российских дорогах в разных регионах страны

Сухие цифры

Статистика МВД неумолима - иностранцы оказались виновниками более 60 процентов ДТП с их участием, произошедших в России. По информации Министерства внутренних дел РФ, за девять месяцев 2025 года было зарегистрировано 3314 ДТП с участием водителей-иностранцев, в которых погибли 294 человека.

Компетентно

Никита Навасардов, адвокат МКА "РОСАР", член научно-консультативного совета Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции" при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Московской области.

Взяточничество одна из форм коррупции, и Уголовный кодекс предусматривает суровую ответственность - до 15 лет лишения свободы, штраф в многократном размере взятки, возможна конфискация имущества. Что касается должностных лиц, "торгующих" водительскими удостоверениями, полагаю, наказание будет достаточно строгим. Правоохранительным органам предстоит также большая работа по выявлению документов, которые были оформлены противозаконным способом, и привлечению данных лиц, "купивших" права, к ответственности. Убежден, что оформление водительских прав должно находиться под более пристальным вниманием правоохранительных органов.

На контроле

В связи с участившимися случаями предоставления фальшивых национальных прав других государств при попытке обменять их на российские Госавтоинспекция во взаимодействии с компетентными органами иностранных государств проводит работу по установлению действительности таких документов.

Речь идет не только о визуальной экспертизе, но и о полноценной процедуре верификации. Так, проверяются серийные номера, данные о владельце, дата выдачи и подлинность.