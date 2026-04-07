Названы проблемы неоднозначного кроссовера Jetour

Некоторые владельцы кроссовера Jetour X90 Plus честно называют свою покупку неоднозначной и указывают на проблемы модели. «Лента.ру» изучила отзывы на портале Auto.ru.

© Lenta.ru

Пользователь с ником Voronin13 назвал автомобиль разочарованием.

«Металл — очень-очень тонкий. Наслаждение от вождения отсутствует вовсе, машина бесхребетная, у нее нет характера. Радость покупки большой машины выветрилась через месяц», — пишет он. Водитель столкнулся с вибрацией при работе коробки передач в пробках на низкой скорости («как на механике на второй скорости ехать пять километров в час»), но, по его словам, проблему устранили после технического обслуживания и перепрошивки. «Неудобные сидения, они оказались маленькие. Стал замечать, что после двух часов езды становится очень неудобно сидеть. Решетка радиатора через три месяца — хром весь в пузырях», — продолжает автомобилист.

Еще через два месяца вздулся пластик на подлокотнике.

«Обратился к дилеру, ждал два месяца, пока сам не позвонил, не напомнил. Приехал на замену, пока ехал из сервиса в такси, на работу позвонили и сказали, что при установке деталь сломали. Пришлось ждать новую еще два месяца. Со второго раза получилось поменять», — делится Voronin13. Спустя пару недель после этого при проезде дорожных швов на МКАД лопнула панорамная крыша, но удара не было. По каско ожидание запчасти составило три месяца. «Это стало точкой невозврата в использовании данного автомобиля. Вывод: большой, мощный, сырой, кривой, бестолковый китайский автомобиль. Все как с конфетой с красивой оберткой», — подытожил он.

Вячеслав Титов также не в восторге от Jetour X90 Plus. Для начала он упомянул коробку передач.

«Ты хочешь плавно тронуться, а получается какой-то толчок в зад. Подвеска имеется, и не заметить этого не получится. Что-то там гремит и пытается освободиться. Даже немного страшно. Но по ровной прямой прям хорошо! Дворники — чуть про них не забыл. Скрип-скрип из прошлого», — указал автомобилист. По его словам, было ощущение, что они «умирают и просят о пощаде». «Если просто сесть в автомобиль и никуда не ехать, то можно подумать, что цена на автомобиль занижена. Но после поездки ты понимаешь, что можно (нужно) потратить деньги на другое», — подвел итог Вячеслав.

Владелец Александр Акимов сообщил, что к минусам машины «традиционно» можно отнести плохую шумоизоляцию. Ему пришлось перепрошить мультимедийную систему для использования интернета. Кроме того, автомобиль не оснащен активным круиз-контролем. Управляемость, по его словам, оказалась посредственной.

«Но от такой баржи не ожидал другого», — подытожил обладатель кроссовера.

