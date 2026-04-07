Юрист предупредила мотоциклистов о штрафе за шум двигателя по ночам

Мотоциклистам грозит штраф до трех тысяч рублей за громкий шум двигателя в ночное время, превышающий установленные нормы. Об этом рассказала член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР Валентина Бачурина.

© Вечерняя Москва

По ее словам, за превышение нормативов уровня шума днем водителю грозит штраф 500 рублей по статье 8.23 КоАП РФ.

— Более того, ночью, а именно с 23:00 до 07:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздники, превышение уровня шума уже будет квалифицироваться как нарушение общественного порядка. Штраф для мотоциклистов будет составлять от двух тысяч до трех тысяч рублей, — объяснила эксперт в беседе с РИА Новости.

