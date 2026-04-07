Эксперт объяснил, как сэкономить время, деньги и нервы при ДТП

Происшествия на дорогах - это всегда неожиданность. Даже небольшая авария может вызвать сильный стресс: водители волнуются, спешат освободить дорогу или просто не понимают, что делать дальше. Руководитель центра урегулирования розничных убытков СберСтрахования Егор Лысой рассказал "Российской газете" о базовых шагах после ДТП, которые помогут избежать ошибок.

Первые действия после аварии хорошо знакомы каждому водителю - их разбирают еще в автошколе, и они прописаны в ПДД, однако в стрессовой ситуации легко растеряться. Сначала позаботьтесь о безопасности: включите аварийную сигнализацию и выставьте знак аварийной остановки (в городе - минимум 15 метров, за городом - минимум 30 метров). Если есть пострадавшие, сразу вызовите скорую по номеру 112 или 103 и по возможности окажите первую помощь.

Затем свяжитесь со своей страховой компанией. Специалист подскажет, как действовать именно в вашей ситуации: нужно ли вызывать сотрудников ГИБДД или можно оформить европротокол, что потребуются для оформления страхового случая.

После консультации можно переходить к фиксации обстоятельств ДТП. Даже если ущерб кажется незначительным, важно сделать фотографии: крупным планом - повреждения машин, общим - их положение на дороге. На снимках должны быть видны номера авто, дорожная разметка, знаки, светофоры и другие ориентиры. Полезно также снять состояние дорожного покрытия, следы торможения и препятствия на дороге, если они были. Эти детали помогают страховой компании и сотрудникам ГИБДД точнее восстановить картину происшествия. По возможности лучше не перемещать автомобили. Исключение - ситуации, когда они полностью блокируют движение или создают опасность для других участников.

Дальнейшие действия зависят зависит от того, в какой роли вы оказались - пострадавшего или виновника.

Если вы пострадавший

Прежде всего стоит убедиться, что у виновника есть действующий полис ОСАГО. Тогда при отсутствии пострадавших, разногласий между водителями и, если в ДТП попали только 2 автомобиля, можно оформить европротокол, это позволит сэкономить время. Но помните, когда европротокол оформлен без фотофиксации обстоятельств аварии, лимит возмещения составляет 100 тыс. рублей, если есть фото - то лимит уже 400 тыс. рублей. В случае, разногласий между водителями стоит вызвать сотрудников ГИБДД.

После этого необходимо обратиться в свою страховую компанию, она организует ремонт или выплату, а затем самостоятельно урегулирует вопрос с компанией виновника. Если же у второго участника ДТП нет ОСАГО, возмещение придётся требовать напрямую - добровольно или через суд.

При наличии у вас полиса добровольного автострахования каско, страховая компания обеспечит ремонт или выплату, даже если у другого водителя ОСАГО нет.

Кроме того, каско может пригодиться и в случае, если ущерб превышает лимит по ОСАГО - он компенсирует оставшуюся часть расходов.

Если вы виновник

В такой ситуации страховая компания возместит ущерб пострадавшей стороне по ОСАГО - также в пределах установленного лимита. При этом ремонт вашего собственного автомобиля этим полисом не покрывается. Однако если у вас есть каско, то вы сможете обратиться в свою страховую компанию и получить компенсацию за повреждения машины - независимо от того, кто стал виновником аварии.

Нестандартные ситуации

На практике встречаются случаи, которые не укладываются в стандартный сценарий ДТП. Например, водитель может вернуться на парковку и обнаружить на машине царапины или вмятины - при этом виновник уже уехал. В такой ситуации прежде всего стоит попытаться собрать доказательства. Посмотрите, есть ли камеры видеонаблюдения, обратитесь к охране магазинов или офисных зданий поблизости с парковкой. Также стоит обратить внимание на возможных свидетелей - прохожих, других водителей или сотрудников ближайших организаций.

Если известно, кто повредил автомобиль, инцидент необходимо оформить официально - для этого можно вызвать сотрудников ГИБДД. В таком случае пострадавший сможет получить компенсацию по ОСАГО или же напрямую или через суд, если виновник не застрахован.

Наличие каско значительно упрощает процесс: пострадавший обращается в свою страховую компанию за направлением на ремонт или выплатой.

Иногда повреждения происходят без участия другого транспорта - например, когда водитель случайно задел бордюр, столб или ограждение. Тогда компенсацию также можно получить по каско, если подобная ситуация входит в страховое покрытие. Если такое произошло - не уезжайте, страховой понадобятся фото повреждений и места происшествия. Но сначала позвоните в компанию и опишите что произошло, специалисты подскажут, как правильно сделать фотографии и какие документы понадобятся для оформления страхового случая.

После подачи заявления специалисты проверяют обстоятельства происшествия и принимают решение о выплате или направлении на ремонт. В прошлом году СберСтрахование выплатила по полисам каско более 4,5 млрд рублей - почти по 25 тысячам страховых случаев.

Непредвиденные проблемы на дороге и вне её случаются даже у опытных автолюбителей. В такие моменты важно сохранять спокойствие и правильно зафиксировать обстоятельства происшествия. Чёткое понимание порядка действий и наличие страховой защиты помогают быстрее урегулировать последствия аварии и избежать лишних затрат времени и нервов.