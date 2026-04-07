Как возраст резины влияет на торможение

При сезонной смене шин многие водители сосредотачиваются лишь на глубине протектора, однако безопасность на дороге зависит от целого ряда факторов, включая возраст резины. Даже относительно свежий рисунок на восьмилетней покрышке может уступать по эффективности торможения более новой шине с меньшим остатком протектора, поскольку резина со временем теряет эластичность из-за испарения пластификаторов, что особенно критично на мокром асфальте. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© соцсети

Автомеханик Алексей Степанцов подчеркивает, что шины являются единственной точкой контакта автомобиля с дорогой, напрямую влияя на тормозной путь, устойчивость в поворотах и поведение на влажном покрытии. Возраст покрышки можно определить по маркировке DOT на боковине, где последние четыре цифры указывают неделю и год производства; после шести лет эксплуатации даже при хорошем протекторе требуется повышенное внимание.

Перед установкой колёс важно осмотреть боковины на наличие трещин и вздутий, а также проверить износ, который может сигнализировать о проблемах с развалом-схождением. Поверхность, напоминающая на ощупь пластик, свидетельствует о потере эластичности, а крепёжные болты или гайки должны быть без повреждений и коррозии, причём смазывать резьбу не рекомендуется, чтобы не исказить момент затяжки.

При самостоятельной замене автомобиль устанавливают на ровную поверхность с фиксацией ручным тормозом, болты ослабляют, пока колесо стоит на земле, а после подъёма полностью снимают крепёж. Перед монтажом нового колеса очищают ступицу металлической щёткой и проверяют тормозные диски с колодками, закручивая болты вручную с последующей подтяжкой крест-накрест динамометрическим ключом по указанному производителем моменту, чтобы избежать перекоса диска.

В иномарках после 2014 года часто установлена система контроля давления TPMS: при косвенной системе достаточно калибровки через меню, а при прямой с датчиками внутри колеса может потребоваться перепрограммирование в сервисе. Для продления срока службы шины хранят в сухом тёмном помещении, колёса на дисках — горизонтально или подвешенными, без дисков — вертикально с периодическим поворотом, предварительно вымыв и высушив покрышки.