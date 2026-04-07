Названы самые надежные полноприводные кроссоверы до 1,5 млн рублей

Автоэксперт Зиновьев перечислил 6 надежных кроссоверов с полным приводом.

© Motor.ru

В список вошли автомобили европейских, корейских и китайских брендов. Их объединяет одно — они стоят не более 1,5 млн рублей.

На вторичном рынке сегодня можно найти полноприводный компактный кроссовер за полтора миллиона рублей — и это будет не только «бюджетник» вроде Hyundai Creta, но и, например, BMW X1. Как пишет издание «За рулём» со ссылкой на эксперта Сергея Зиновьева, с возрастом разница в цене между премиальными и массовыми моделями стирается: новая Creta в 2016 году стоила 750−900 тыс. рублей, а новый BMW X1 — не менее 2 млн, тогда как сейчас их цены практически сравнялись.

Однако эксперт советует не торопиться с выбором в пользу премиум-бренда. Содержать бюджетный кроссовер намного дешевле. Ремонтопригодность у массовых моделей выше, многие работы можно выполнять в гаражных условиях. Кроме того, у «бюджетников» зачастую более живучие двигатели: в базе у них стоят атмосферные моторы, тогда как премиум-конкуренты оснащены турбодвигателями с непосредственным впрыском, которые после 200 тыс. километров могут потребовать серьёзных вложений (замена ТНВД, форсунок, привода ГРМ).

Ещё одно важное преимущество — наличие механической коробки передач. В России много приверженцев «ручки», тогда как BMW X1 или Audi Q3 с механической коробкой у нас даже не предлагали. Что касается «автоматов», при пробеге 150 тыс. километров лучше выбирать гидротрансформатор, а не вариатор или робот: последние дороже в обслуживании и ремонте.

Отдельного внимания заслуживает полный привод. У всех бюджетных моделей он реализован по стандартной схеме с автоматически подключаемой муфтой. Однако эксперты напоминают, что система 4×4 не вечна: к 150−200 тыс. километров назревает ремонт. У Renault Duster первыми сдаются крестовины кардана и редукторы, у Hyundai Creta — шлицы промежуточного вала, у Opel Mokka — подвесной подшипник. Поэтому при покупке лучше искать машину, которая не съезжала с асфальта. Для сугубо городской эксплуатации полный привод, в целом, излишество, но в снежную зиму он не помешает.

В качестве альтернативы европейским и японским моделям автор рассматривает Haval Jolion. За 1,1−1,5 млн рублей можно найти двух-трёхлетние экземпляры с пробегом менее 100 тыс. километров. Полный привод у Jolion — с муфтой BorgWarner, по надёжности мало отличающейся от конкурентов. Однако у китайского кроссовера есть недостатки: турбомотор с непосредственным впрыском, капризная электроника, слабые лакокрасочное покрытие и ходовая часть. Тем не менее, клиренс в 190 мм и в целом нормальная надёжность делают его рабочим вариантом.