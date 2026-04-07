Автоэксперт рассказал, как правильно выбрать китайский автомобиль

В последнее время владельцы китайских автомобилей все чаще стали отмечать сбои в работе машины. Собственники жалуются на самопроизвольное торможение и неожиданные остановки. Как правильно выбрать китайское авто, рассказал автоэксперт Алексей Егоров.

— Сегодня на рынке есть китайские марки, которые несколько лет отработали без серьезных репутационных провалов, и есть более новые игроки с сырой электроникой, — отметил специалист в беседе с Regions.

По словам Егорова, сбои в работе встречаются у всех производителей. Современные машины оснащены электронными ассистентами. Это сложный программно‑аппаратный комплекс, который иногда может давать сбои.

При выборе машины от китайского производителя автоэксперт посоветовал обращать внимание на некоторые детали. В первую очередь стоит провести полный тест-драйв на трассе. Именно в условиях высокой скорости владельцы смогут проверить работу автоторможения и удержания в полосе. Помимо этого, следует хорошо изучить отзывы других владельцев о марке машины. По словам Егорова, особое внимание нужно уделить жалобам на электронику и работу систем безопасности.

Аналитик Сергей Целиков ранее рассказал, что в России сократилось количество продаж автомобилей Changan. За первые два месяца 2026 года они упали на 53 процента.