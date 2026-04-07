Автоштрафы с камер можно отменить: юрист назвал законные способы

В России появилась возможность официально обжаловать и отменить штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные автоматическими дорожными камерами. Автомобильный юрист Лев Воропаев в беседе с изданием Motor перечислил легальные основания, по которым водители могут добиться отмены постановления — как через суд, так и обратившись в уполномоченные ведомства.

Главный и самый надёжный аргумент — доказать, что нарушения как такового не было. Если в ходе разбирательства удастся достоверно подтвердить отсутствие самого события правонарушения, штраф обязаны отменить в любом случае.

Ещё одно законное основание — если за рулём в момент съёмки находился не владелец автомобиля. Например, машина была передана в аренду, по доверенности или временно использовалась другим водителем. В такой ситуации ответственность должен нести тот, кто действительно управлял транспортным средством, а не его собственник.