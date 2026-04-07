Почему в РФ выбирают Toyota и BMW по двойной цене

Россияне по-прежнему доверяют европейским автомобильным брендам куда больше, чем китайским, однако на фоне роста цен готовы рассматривать разные модели, заявил в беседе с НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

В марте в Россию было ввезено 33 254 новых легковых автомобиля, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщают «Известия». При этом импорт по альтернативным каналам вырос сразу на 160%. По параллельному импорту в Россию ввезли 16,3 тысячи новых легковых автомобилей - модели Toyota (20,6%), BMW (11,4%), Audi (9,5%), Mercedes-Benz (7,9%) и Volkswagen (6,1%). Хайцеэр отметил, что на рост ввоза автомобилей есть объективные причины.

«Скачок обусловлен тем, что люди стремились успеть до 1 апреля, до ужесточения контроля за ввозом автомобилей из стран ЕАЭС (Киргизия, Казахстан, Армения и Белоруссия. – Прим. НСН). Этого не произошло, но машин ввезли впрок достаточно много, не факт, что все проданы. Уровень доверия к европейским, корейским, японским брендам многократно выше, чем к китайским машинам. Это обусловлено разными факторами, влияет и то, что эти марки долгое время завоевывали доверие. Многие из тех, кто купил премиальный китайский автомобиль, знают, что продать его на вторичном рынке достаточно сложно. Он продается небыстро и с большим дисконтом. Поэтому для многих людей по-прежнему работает уверенность в надежной Toyota, восхищение передовыми технологиями BMW, Mercedes с классическим дизайном и продуманной инженерией», - сказал он.

Собеседник НСН подчеркнул, что автовладельцы нередко отдают предпочтение китайским и российским моделям, поскольку импортные машины обходятся заметно дороже.

«Покупают много, в том числе модели АвтоВАЗ. Несмотря на сложности, которые сейчас есть у завода, все равно это условный лидер по цене. Для целевой аудитории это дорого, но дешевле, чем другие варианты. Кто-то выбирает китайские модели, потому что хочет купить новый автомобиль по более-менее приемлемой цене. Китайские автомобили активно продаются несколько лет. Кто-то к ним привык и решается на эту покупку. Тем более, весь параллельный импорт – цены в два раза выше. Поэтому марки, которые выбираются людьми, занимают наиболее сильные позиции. Мало того, некоторые эти автомобилей уже попали на другие мировые рынки. К примеру, в Австралии, Новой Зеландии, Латинской Америке машины Tank уже присутствуют и зарекомендовали себя. Это крепкая машина, и по цене ниже, чем аналогичные», - объяснил Хайцеэр.

По его словам, некоторые модели автомобилей подорожали в силу объективных причин.

«Появились сложности. К примеру, добавилось ожидание по времени. В случае с новыми машинами, которые производят в Китае, нужно выдержать 180 дней, чтобы вывезти автомобиль. Если говорить о европейских брендах, многие, кто являлся посредниками, например, в покупке премиальных немецких автомобилей, отказались от этой идеи и дополнительного заработка, потому что были конкретные уголовные дела, штрафы. Изменились схемы, соответственно, какие-то модели подорожали. Какие-то модели по-прежнему едут за те же деньги. Но очевидно, что после вступления в силу изменения расчета утилизационного сбора машины более 160 лошадиных сил подорожали. Автомобили более 160 лошадиных сил – львиная доля, или 90%», - уточнил он.

Ранее Минпромторг РФ расширил перечень автомобилей, для которых применяются повышенные коэффициенты транспортного налога. Теперь в список включены 573 модели против 555 годом ранее. Среди марок, попавших в список: Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, Aurus, Tank и другие. В обновленный перечень вошли 305 моделей средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей и 268 моделей дороже 15 млн рублей, напоминает «Радиоточка НСН».