Радикальный метод борьбы с автомобильными пробками предложили власти Мальты

На Мальте запустили программу денежных вознаграждений за добровольный отказ от водительских прав.

В течение пяти лет они готовы выплачивать бывшему водителю по 5 тысяч евро, всего — 25 тысяч. Есть несколько условий: возраст до 30 лет, проживание в стране не менее семи лет и наличие прав как минимум в течение года. Если человек решит выйти из программы, деньги надо будет вернуть.

Интересный опрос провели в Италии: там почти 100% респондентов заявили, что готовы рассмотреть такое предложение от государства, но свой отказ от прав оценили в 75 тысяч евро. Больше половины опрошенных заявили, что автомобиль для них незаменим, и почти столько же — что общественный транспорт недостаточно хорош.

Мальта — маленькое островное государство, и представить подобную программу в России гораздо сложнее, говорит главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков:

Алексей Вожаков, главный редактор издания «Пятое колесо»:

«Я думаю, что участников будет немало, потому что 25 тысяч евро — это почти 2,5 млн рублей. На эти деньги можно приобрести худо-бедно какой-то кроссовер и начать на нем ездить через пять лет. Молодежь вообще сейчас отказывается от машин, в том числе от каршеринга. Многим это вообще не нужно, хотя права они имеют. Например, в Москве достаточно хорошо развит городской транспорт. В Москве транспортная инфраструктура городская, я думаю, лучшая в России, поэтому подход такой. Но опять же, если приоритеты поменяются, то сторонников будет много. Просто пять лет — это достаточно большой срок. И сегодня я человек холостой, а через, например, год-два у меня семья, родился ребенок, мне позарез нужна машина. Все-таки Москва — это Москва, но она далеко не вся Россия. Абсолютно не вся Россия, потому что даже на окраине Москвы на автобус в зимнее время очередь бывает на 50 минут — я сам это видел. В Москве хорошая транспортная инфраструктура, во многих городах — не очень. Зависит от региональной привязки. В Москве я бы это оценил свои права в 3 млн. А скажем, где-нибудь в Сибири, например, в 1–1,5 млн рублей. А если брать какую-то сельскую местность... Но если человек сел за руль и у него есть машина, то ему очень трудно от нее отказаться».

Как пишут СМИ Мальты, на программу выплат за отказ от прав власти островного государства заложили 5 млн евро, и рассчитана она примерно на тысячу человек в год, однако интерес к программе оказался сильно выше ожидаемого.