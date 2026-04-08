Названы кроссоверы с самым низким расходом бензина

Topspeed перечислил 10 самых экономичных среднеразмерных кроссоверов.

Среднеразмерные кроссоверы вовсе не обязаны быть прожорливыми – некоторые модели на трассе тратят меньше 9,5 литров на сотню, а кое-кто и вовсе укладывается в восемь. В подборку попали как массовые, так и премиальные автомобили, и лидер среди полноприводных версий без гибридов – Subaru Outback.

Его атмосферный 2,5-литровый оппозитный двигатель показывает расход всего 7,6 литра на 100 километров. С 70-литровым баком это значит, что по шоссе можно проехать целых 925 километров без дозаправки. Даже более мощная турбированная версия Outback остаётся вполне экономичной, потребляя 8,1 литра.

Почти такой же результат демонстрирует переднеприводный Kia Sorento с таким же 2,5-литровым атмосферником – те же 7,6 литра. На полном баке он способен преодолеть почти 885 километров, что, кстати, намного лучше показателей старых поколений этой модели, которые на трассе «ели» около 13 литров.

Среди других популярных моделей в список попали Toyota Grand Highlander (8,4 л/100 км), Hyundai Santa Fe (8,1 л/100 км) и Ford Explorer (8,1 л/100 км). Chevrolet Blazer тоже показал себя с хорошей стороны с расходом в 8,1 литра на сотню.

В люксовом сегменте выделяется Cadillac XT5. В базе с 2,0-литровым турбомотором и передним приводом он расходует 8,1 литра, что позволяет проехать до 885 км с 67-литровым баком. Причём даже с опциональным 3,6-литровым V6 под капотом кроссовер остаётся в рамках норматива, потребляя 9,0 литра.

Lexus RX 350 в переднеприводном исполнении с новым 2,4-литровым турбодвигателем тратит на трассе те же 8,1 литра. Полный привод немного увеличивает аппетит – до 8,4 литра. Но с 67-литровым баком и эта версия может проехать до 830 километров.

Infiniti QX60 с турбомотором переменной степени сжатия объёмом 2,0 литра и 9-ступенчатым автоматом показал расход в 8,4 литра. Благодаря вместительному 74-литровому баку его запас хода по шоссе также достигает 885 километров. В десятку самых экономичных вошёл и Lincoln Nautilus с показателем 8,1 литра на 100 км.