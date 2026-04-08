Аккумулятор садится сам? Как за 10 минут найти утечку тока

Если аккумулятор садится за пару ночей, не спешите покупать новый — возможно, в машине завелся «паразит», который потихоньку высасывает энергию. Найти утечку тока можно и самому, имея под рукой обычный мультиметр и капельку терпения, пишет автор канала «GEON.RU | Магазин инструментов».

Для начала глушим мотор и выключаем все: фары, музыку, печку, вытаскиваем зарядки из прикуривателя. Закройте все двери и дайте машине «успокоиться » минут 10-15. Это важно: современным «мозгам» автомобиля нужно время, чтобы уйти в спячку. Если лезть сразу, прибор покажет заоблачные цифры. Когда время вышло — смело скидываем минусовую клемму.

Ставим мультиметр в режим измерения тока (выбираем 10 или 20 Ампер). Теперь нужно включить прибор в разрыв: один щуп прижимаем к самому штырю аккумулятора (минусу), а второй — к снятому проводу. Не переживайте, если на экране появится знак «минус» — это просто зависит от того, какой щуп куда приложили, на точность не влияет.

Смотрим на цифры:

До 0,05 А — все отлично, машина «спит» глубоко и спокойно.

Около 0,1 А — уже повод задуматься: что-то подъедает заряд.

0,2–0,3 А и выше — это уже проблема. С такой утечкой аккумулятор может опустеть за неделю простоя.

Если цифры на экране прыгают, подождите еще пару минут — возможно, какой-то блок управления еще не заснул. Если прибор упорно показывает лишнее, пора играть в детектор лжи. Открываем блок предохранителей и начинаем вытаскивать их по одному, поглядывая на мультиметр. Как только цифры на дисплее резко упали — бинго! Вы нашли ту самую цепь, где утечка. Чаще всего грешат криво поставленные сигнализации, магнитолы, забытая лампочка в бардачке или багажнике.

Никогда не проверяйте утечку в режиме «сопротивления» (Ом) — сожжете мультиметр. И лучше делать все это с заряженным аккумулятором. Если после всех манипуляций причина не нашлась или вы не уверены в своих силах, тогда уже прямой путь к автоэлектрику. Но теперь вы хотя бы точно знаете, что проблема есть.

