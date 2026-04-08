Названы плюсы и минусы бюджетного компактвэна Opel Meriva поколения B.

Opel Meriva B (2011-2017 годы выпуска) – пятиместный компактвэн длиной 4288 мм. Клиренс – 150 мм, багажник – около 400 л.

Шасси и набор главных агрегатов во многом перекликаются с Астрой поколения J.

С 2011 года – крупноузловая сборка в Калининграде. Часть машин проникла серыми каналами из Европы.

В 2014 году заметно осовременили внешность и заменили старый дизель новым.

Достоинства Opel Meriva B

Надежная машина.

Комфортный функциональный салон, отличные сиденья спереди.

Прекрасная подвеска.

Кузов хорошо противостоит коррозии.

Недостатки Opel Meriva B

Изрядный расход топлива у всех моторов: 8–12 л/100 км.

Скромный багажник 400 л.

Основная масса машин на вторичке – с бензиновыми моторами. На всех распространены неисправности термостата и неремонтопригодного модуля зажигания.

Самый благополучный и жизнестойкий – атмосферный мотор 14XER 1.4 (100 л. с.). Служит 300 тысяч км, хотя и не дает желанной динамики.

Турбоверсии на его же основе (120 или 140 л. с.) также с чугунным блоком и распределенным впрыском, но в большей степени термонагружены. У них неполадки системы охлаждения иногда приводили к разрушению поршневых колец и даже перегородок цилиндров. От перегревов может пострадать и турбокомпрессор.

Рекомендована превентивная замена всех сальников и прокладок каждые 100 тысяч км – особенно прокладки теплообменника.

Из дизелей самый массовый – 1.7 (100 л. с.), он же самый надежный и ресурсный. Явных болячек нет, и при нормальном обслуживании 250–300 тысяч км он выдерживает без вмешательств.

Младший дизель 1.3 (95 л. с.) тоже надежен, но подводит в морозы, у него слабоват цепной привод ГРМ и часты течи термостата. Самый современный 1.6 (110 или 136 л. с.) сложен в ремонте, наделен несколькими слабыми местами (цепь ГРМ, патрубок интеркулера), и ему требуется жидкость AdBlue.

Большинство машин – с механическими коробками передач трех типов (пятиступенчатые F13 и F17, шестиступенчатая М32). Как ни странно, у всех слабоваты подшипники и не очень стойкие синхронизаторы. Регулярно разбалтывается кулиса. Затрудненные переключения проявляются порой уже к 100 тысячам км, но при регулярной замене масла агрегаты дотягивают до 200 тысяч и более.

Шестиступенчатый гидроавтомат AF40 являет собой разновидность очень крепкой японской коробки Aisin TF‑80SC. Доступен только при 140‑сильном бензиновом моторе и дизеле 1.7. С возрастом продуктами износа забивается теплообменник – как правило, его заменяют более эффективным внешним радиатором. Учащенная замена масла существенно оттягивает этот момент – до 250–300 тысяч км.

Euro NCAP: 2010: пять звезд

Самое массовое предложение на вторичке: Meriva 1.4 МКП

Оптимальный выбор: Meriva 1.4 МКП или 1.7D АКП

За те же деньги: Лада Ларгус, Citroen C4 Picasso, Honda Freed, Skoda Roomster