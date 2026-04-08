Нужно ли давать двигателю "продышаться" после зимы

Весной у многих водителей есть желание дать мотору "продышаться", выкрутив его до отсечки на пустой трассе. Но есть ли смысл в такой процедуре? Об этом "Российской газете" рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Давать двигателю "продышаться" - это устаревший термин, но определенная логика в этих действиях все-таки есть. Дело в том, что зимой мотор большую часть времени живет в городском режиме, когда преобладают короткие поездки, частые холодные пуски, низкие обороты, пробки. В этих условиях нарастают отложения нагара в камере сгорания, на поршневых кольцах, клапанах, страдают форсунки, а масло быстро деградирует.

Весной, когда асфальт сухой и температура уже стабилизировалась, легче вывести двигатель в более здоровый режим эксплуатации. Появляются возможности для длительного движения с устойчивыми оборотами и нормальной температурой.

Если переводить старый "гаражный" сленг на современный язык, то "продышаться" - это дать мотору поработать под умеренной нагрузкой в штатном тепловом режиме. Такие условия возникают в поездке длительностью не менее 30-40 минут по трассе с оборотами в районе 2500-3500 в минуту для атмосферных моторов и без фанатизма для турбо. В таком режиме двигатель выходит на оптимальный температурный режим, выгорает часть мягких отложений в камере сгорания и на свечах зажигания (для бензинового ДВС), очищается каталитический нейтрализатор и регенерируются системы очистки для дизельных двигателей (если установлены). Для моторов с большим пробегом это может быть особенно актуально. В таких агрегатах уже есть нагар и залегание колец, и короткие городские поездки только усугубляют ситуацию.

Нужна ли эта процедура сегодня или это отголоски карбюраторной эпохи? Современные системы впрыска и электронное управление гораздо лучше дозируют смесь и устойчивее работают на малых нагрузках. Поэтому реального очищения за одну поездку ждать не стоит. Но базовый принцип все-таки существует. Двигатель внутреннего сгорания конструктивно рассчитан на работу под нагрузкой, а не на постоянные холостые и короткий городской цикл. Если машина месяцами курсирует до офиса и обратно за 20-30 минут, то периодические выезды на трассу полезны для мотора и других систем, обеспечивающих его работу и экологию.

"Дедовские" методы подойдут для исправных моторов

Как давать "продышаться" правильно? Необходима технически исправная машина - без ошибок по двигателю, без течей масла и антифриза, со свежим маслом. Важно не устраивать гонки, а выйти на устойчивый скоростной режим, где мотор работает в зоне крутящего момента. Для современного бензинового мотора это 90-110 км/ч на трассе.

Ни в коем случае не стоит пытаться "прожечь" двигатель на месте. Такие раскрутки на нейтрали больше вредят, чем помогают.

Есть важные ограничения для такой процедуры. Если двигатель сильно закоксован, активно расходует масло, есть проблемы с компрессией, то резкие нагрузки могут проявить все болячки разом. Если не уверены в исправности авто, необходимо начать с полноценной диагностики, а не пользоваться "дедовскими" методами обновления.

А вот что действительно и без оговорок полезно делать весной с автомобилем. Это в первую очередь своевременная замена масла и фильтров, проверка системы охлаждения, диагностика впрыска и зажигания, состояния свечей и катушек.