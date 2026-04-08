Новый тренд: почему в РФ восстанавливают культовые автомобили из 90-х

Современные тенденции в автомобильной индустрии, где доминирует электрификация и "зеленые" технологии, не всегда находят отклик у всех потребителей. Несмотря на наличие средств, отечественные водители не спешат тратить их на новые машины, представленные в дилерских центрах, предпочитая им "янгтаймеры" из эпохи 90-х, когда машины считались практически вечными.

© Российская Газета

Как известно, интернет-барахолка - это лучший срез настроений и потребностей общества. Прогуливаясь по объявлениям, можно найти уникальные и весьма привлекательные предложения. Например, глубоко подержанные автомобили начала века в статусе "культовых" - Jeep Grand Cherokee, Nissan Patrol Y61, Toyota Land Cruiser 100 - продаются порой дороже, чем они стоили новыми.

Например, за Jeep просят от 3 500 000 рублей, за "Патрол" и "Тойоту" - от 5 млн до 10 млн рублей. Но есть оговорка: все машины восстановлены до последнего болтика и находятся в состоянии новых. Кузов, мотор, трансмиссия, подвеска и даже салон прошли полную реставрацию, а на автомобиль дается гарантия на 12 месяцев.

Опрошенные сервисмены самых разных СТО вспомнили хотя бы по одному случаю за последний год, когда в работу поступали старые иномарки с требованием на полное "оживление". На фоне культа "неубиваемых" машин из 90-х некоторые люди готовы платить баснословные деньги за архаичные, прожорливые, неповоротливые и бедно оснащенные по современным меркам машины.

По мнению специалистов "Автовзгляда", ключевым принципом для владельцев таких автомобилей является их феноменальная безотказность. Именно этот фактор заставляет многих не идти в салоны за свежей иномаркой, а продолжать латать дыры в своем проверенном временем внедорожнике или седане.

