Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать на вторичке Ford EcoSport за 1,5 млн.

Если вы ищете субкомпактный кроссовер с пробегом до 200 тысяч километров и бюджетом не выше 1,5 миллиона рублей, рынок предлагает несколько достойных вариантов.

Но среди других моделей отдельного внимания заслуживает Ford EcoSport. Этот компактный паркетник длиной чуть больше 4,3 метра и с 200-миллиметровым клиренсом.

Цены на экземпляры 8–10-летней давности стартуют от 900 тысяч рублей, хотя за полноприводную версию с двухлитровым мотором просят уже от 1,1 до 1,7 миллиона. Правда, найти такой экземпляр на вторичке непросто.

Почему же стоит выбрать Ford EcoSport, даже несмотря на жестковатую подвеску, не самую лучшую обзорность, небольшой багажник и простоватый пластик в салоне?

Главный козырь автомобиля – надежность.

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Алюминиевый 140‑сильный агрегат серии Duratec Ti-VCT конструктивно близок к фокусовским моторам 1.6. Основные недостатки: нетерпимость к плохому топливу и отсутствие гидрокомпенсаторов. Служит 300 тысяч км, а сочетается с механикой или гидроавтоматом 6F35, которые при благоприятном раскладе держатся столько же.

В целом, EcoSport – гармоничная, хорошо оснащенная и надежная машина. Кузов недурно противостоит коррозии. При такой цене – неплохой выбор.